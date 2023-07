COMACCHIO: controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio in occasione del week end della “NOTTE ROSA”

Durante lo scorso week end in occasione degli eventi della “NOTTE ROSA”, i Carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio per prevenire le turbative di ordine pubblico, le c.d. “stragi del sabato sera” e la consumazione dei reati legati in particolare alla c.d. “movida notturna” lungo tutto il litorale comacchiese.

Sono state deunciati due automobilisti, rispettivamente di venti e trent’anni, contrllati in Lido di Spina e Lido degli Estensi, poiché sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, una persona è stata segnalata al Prefetto perché sorpresa in un locale notturno in possesso di una dose di cocaina, e due persone sanzionate per ubriachezza molesta.

In Lido delle Nazioni un 21enne nordafricano è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 30 cm e due pietre di grosse dimensioni occultate nel suo zainetto e pertanto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura estense quale per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Le 32 pattuglie (70 militari) impiegate nei citati servizi, anche grazie al personale dei rinforzi estivi e del Posto Fisso Carabinieri di Lido delle Nazioni, hanno proceduto al controllo di 165 mezzi e 375 persone al fine di garantire una cornice di sicurezza ai numerosi eventi in programma.

