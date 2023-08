COMACCHIO: controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio su tutto il litorale comacchiese

Nel corso del fine settimana, lungo tutto il litorale comacchiese, i militari della Compagnia di Comacchio hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione di turbative dell’ordine pubblico legate alla c.d. “movida”, nonché alla prevenzione delle c.d. stragi del sabato sera e dei reati in genere.

Al termine dell’attività si contano cinque denunce in stato di libertà.

In Lido degli Estensi, tre persone sono state denunciate per furto e lesioni in concorso poiché, al fine di rubare bevande alcooliche da un chiosco, hanno colpito al volto il gestore dell’esercizio commerciale che li aveva scoperti, al fine di assicurarsi la fuga.

In Lido delle Nazioni, un uomo è stato denunciato poiché, a seguito di controllo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Allo stesso è stato contestualmente notificato foglio di via obbligatorio dal Comune di Comacchio, emesso in virtù delle reiterate denunce e segnalazioni che lo hanno visto protagonista nel periodo estivo.

In Mesola una persona è stata deferita in stato di libertà per appropriazione indebita conseguente alla vendita arbitraria da parte dello stesso, di una imbarcazione affidatagli per delle riparazioni.

Sanzionato per ubriachezza molesta un uomo, poiché, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcooliche, in un locale di Goro ha arrecato disturbo agli avventori impedendone nel contempo, il regolare esercizio.

Complessivamente sono stati controllati 40 veicoli e 70 persone.

