COMACCHIO: Donna ‘alterata’ prima chiede aiuto e poi aggredisce i Carabinieri, arrestata

Erano le prime ore di domenica 28 agosto 2022 quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Comacchio (Fe) procedevano al controllo di una donna che stava percorrendo, in stato di alterazione, la via Bassi di Porto Garibaldi. La segnalzione era pervenuta all’utenza di emergenza 112 dei Carabinieri da parte di alcuni cittadini che avevano udito le urla di una donna che chiedeva aiuto. La Centrale Operativa inviava immediatamente sul posto una “gazzella” della Radiomobile che individuava la donna la quale, unitamente al compagno, percorreva a piedi la via Bassi. Al controllo dei militari, nonostante gli inviti del compagno e degli stessi operanti, a calmarsi, fornire le generalità e spiegare le ragioni del proprio comportamento, la donna oltre a non farsi identificare, in preda ad uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici, aggrediva gli operanti cagionando ad uno di loro lievi lesioni. Per questa ragione P.S., 37 enne milanese, nota agli uffici di polizia, veniva arrestata e, dopo le formalità di rito, trasferita nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, ove ha atteso l’udienza di convalida ed il processo con rito direttissimo che si sono tenuti questa mattina avanti al Tribunale estense. Il Giudice Monocrativo ha quindi condannato la donna – con patteggiamento – alla pena di mesi 6 di reclusione con sospensione dell’esecuzione.

