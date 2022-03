COMACCHIO: Due arresti, detenevano sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di della Stazione di Lido degli Estensi hanno arrestato due cittadini italiani per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. L’operazione è maturata nell’ambito di una serie servizi disposti dalla Compagnia lagunare volta al contrasto dell’uso e dello spaccio delle sostanze stupefacenti sui lidi comacchiesi ed ha portato al sequestro di un consistente quantitativo di droga. Infatti, i militari hanno prima perquisito l’autovettura a bordo della quale i due viaggiavano e poi si sono recati presso le loro abitazioni, rinvenendo, complessivamente, 88 pasticche (gr. 50) di amfetamina, 10 gr di “speed”, 5 gr. di “MDMA”, 0.5 gr di hashish, nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi di narcotico e la somma contante di Euro 360,00, il tutto probabilmente riconducibile all’attività di spaccio.

Questa mattina il Giudice del Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto disponendo altresì a carico dei due l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

