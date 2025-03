COMACCHIO E CODIGORO: due persone arrestate per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e furti in abitazione

Nel tardo pomeriggio di sabato 2 marzo 2025, a Comacchio, i Carabinieri hanno proceduto con la Polizia Locale all’arresto congiunto di un cittadino italiano in flagranza dei reati di resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale. L’uomo, fermato nei pressi di un bar del centro in evidente stato di alterazione psicofisica da abuso di alcolici, era stato segnalato al 112 poiché stava colpendo con violenza una donna. Poco prima un Agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, aveva tentato di bloccarlo, rimanendo a sua volta lievemente ferito. Nel corso delle fasi del fermo, l’uomo ha minacciato, offeso e aggredito anche due agenti della polizia locale di Comacchio procurando loro lievi ferite. Dopo essere stato bloccato, l’arrestato è stato portato nella caserma “Scantamburlo” per le formalità di rito. All’interno degli uffici della Compagnia Carabinieri lo stesso ha continuato ad andare in escandescenza rendendo necessario l’intervento di personale medico del 118 ed il trasporto presso il pronto soccorso dell’Ospedale del Delta di Lagosanto. Una volta dimesso l’uomo è stato condotto in camera di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo che è stato celebrato nel tardo pomeriggio di ieri, 3 marzo 2025, avanti al Tribunale di Ferrara che ha disposto a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. di Ferrara.

A Codigoro, sempre nel tardo pomeriggio di ieri, 3 marzo 2025, i Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e arrestato una donna, pregiudicata per reati contro il patrimonio, sulla quale gravava un Ordine di Carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Vallo della Lucania (SA). L’arrestata, che dovrà scontare una condanna a 2 anni e 25 giorni di reclusione per furti in abitazione in concorso commessi nel 2012 in provincia di Salerno, al termine della stesura degli atti è stata trasferita presso il carcere di Bologna.

