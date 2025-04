COMACCHIO E LIDI: controlli straordinari dei Carabinieri durante le festività pasquali. Denunce e segnalazioni per detenzione di stupefacenti

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno intensificato i controlli su tutto il territorio di competenza con un dispositivo straordinario attivo nelle ore serali e notturne delle giornate di Pasqua e Pasquetta, mirato a garantire la sicurezza di cittadini e turisti in particolare sul litorale.

Nel corso dell’attività è stata denunciata in stato di libertà una giovane cittadina italiana di 21 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La ragazza, controllata in qualità di passeggera a bordo di un’autovettura in località Lido di Pomposa, è stata trovata in possesso di circa 11 grammi di hashish e oltre 1 grammo di marijuana.

Nello stesso controllo, il conducente e un altro passeggero, entrambi italiani tra i 20 e i 23 anni, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana per uso personale.

In ulteriori controlli svolti a piedi nei pressi di altre località turistiche, sono stati segnalati alla Prefettura altri tre giovani italiani:

un 24enne controllato in Lido Estensi, trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish;

un 22enne fermato nei pressi della propria abitazione a Porto Garibaldi, via dei Mille, con 5,5 grammi di hashish;

un 19enne controllato in Lido degli Estensi, con oltre 10 grammi di marijuana.

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e le Autorità giudiziaria e amministrativa competenti informate.

I controlli, che hanno contribuito a garantire un clima di sicurezza e legalità durante il ponte di Pasqua, tutelando residenti e numerosi turisti che hanno raggiunto il litorale comacchiese, proseguiranno anche in occasione delle prossime festività del 25 aprile e 1° maggio.

