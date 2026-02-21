Comacchio (FE). Aggredisce il padre e finisce in arresto dopo aver minacciato i Carabinieri.

Notte di tensione a Lido di Spina, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Comacchio, supportati dai colleghi della Stazione di Porto Garibaldi, hanno dovuto bloccare un uomo in forte stato di alterazione. Protagonista della vicenda un 31enne residente in zona, finito in manette con l’accusa di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

L’allarme era scattato nella tarda serata di ieri, 20 febbraio 2026, a seguito di una richiesta di intervento per una violenta lite familiare.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe aggredito il padre al culmine di un acceso diverbio, generando una situazione di forte allarme all’interno dell’abitazione.

Giunti sul posto, i militari si sono trovati di fronte il 31enne in evidente stato di agitazione, una condizione già nota alle forze dell’ordine per precedenti interventi. Nel tentativo di riportare la calma e prestare assistenza, la situazione è però rapidamente degenerata.

L’uomo si è scagliato contro i Carabinieri, tentando di aggredirli fisicamente e proferendo minacce esplicite nei loro confronti. Vista la corporatura robusta e la concreta pericolosità mostrata in quei momenti, i militari sono stati costretti a intervenire con decisione, riuscendo a immobilizzarlo dopo alcuni concitati istanti.

Dichiarato in arresto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria estense il 31enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Nella mattinata odierna l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria Estense.

