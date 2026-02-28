COMACCHIO (FE). BLITZ ANTIDROGA DEI CARABINIERI: SEQUESTRATI 20 GRAMMI DI COCAINA E OLTRE MILLE EURO IN CONTANTI.

I Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno messo a segno un arresto in flagranza di reato, bloccando un cittadino italiano della zona.

L’operazione, condotta anche con personale in abuti civili, ha avuto come obiettivo un uomo di circa 65 anni, già noto alle Forze dell’Ordine. Le indagini avevano infatti individuato un’intensa e sospetta attività di spaccio, prevalentemente di cocaina, che si svolgeva tra l’abitazione dell’uomo e un esercizio pubblico della zona.

L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri 27 febbraio scorso. L’attività di perquisizione personale e, successivamente, domiciliare, si è rivelata decisiva, portando al sequestro di un significativo quantitativo di droga e denaro. Sono stati sequestrati circa 20 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per essere immesse sul mercato. Trovati e sequestrati anche oltre 1.000,00 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività criminosa. Rinvenuto anche un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato immediatamente arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato posto agli Arresti Domiciliari in attesa del giudizio per direttissima di questa mattina a seguito del quale l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato condannato, con patteggiamento, alla pena di un anno e tre mesi di reclusione con la confisca del denaro.

