COMACCHIO (FE): intensificati i controlli serali e notturni dei Carabinieri. Denunciati due 30enni per possesso di arnesi da scasso.

I Carabinieri della Compagnia di Comacchio, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, intensificati per prevenire e reprimere la recrudescenza dei reati predatori, soprattutto nelle fasce orarie maggiormente sensibili, come quelle serali e notturne, hanno denunciato in stato di libertà due 30enni per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Nella scorsa notte, i militari delle Stazioni Carabinieri di Goro e Porto Garibaldi, mentre svolgevano un servizio perlustrativo a largo raggio, nella frazione di Lido degli Scacchi, hanno notato un’auto che stava percorrendo le vie residenziali, rallentando in prossimità delle abitazioni. L’autovettura, ritenuta sospetta, è stata immediatamente fermata per identificare gli occupanti, risultati essere due 30enni senza fissa dimora, che incalzati dai militari, non hanno saputo dare giustificazioni adeguate al loro comportamento, facendo così scattare una perquisizione sul posto. I sospetti hanno trovato immediato riscontro, in quanto, occultati all’interno dell’abitacolo, hanno rinvenuto due cacciaviti, un paio di guanti da lavoro anti-taglio, un set di chiavi a brugola e una ricetrasmittente portatile, il tutto posto sotto sequestro.

I due 30enni, al termine delle operazioni, sono stati denunciati alla Procura estense per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

I Carabinieri fanno sapere che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e invitano la popolazione a segnalare, senza timore, ogni situazione sospetta.

Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

