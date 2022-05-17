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Cronaca

COMACCHIO: INTENSIFICATE LE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE SUL TERRITORIO COSTIERO

DiComando Carabinieri

Mag 17, 2022
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CON L’APPROSSIMARSI DELLA STAGIONE BALNEARE I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI COMACCHIO HANNO INTENSIFICATO ULTERIORMENTE LE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE SUL TERRITORIO COSTIERO. NELL’AMBITO DEI SERVIZI SVOLTI NELLA GIORNATA DI IERI UNA PATTUGLIA  DEL NUCLEO RADIOMOBILE HA CONTROLLATO UN 24ENNE, DI ORIGINE MOLDAVA, MENTRE ERA ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA; ATTESO L’ATTEGGIAMENTO DEL GIOVANE, CHE MOSTRAVA CHIARI SEGNI DI APPRENSIONE, I MILITARI PROCEDEVANO ALLA SUA PERQUISIZIONE PERSONALE, VEICOLARE E DOMICILIARE, TROVANDOLO IN POSSESSO DI GRAMMI 40  DI COCAINA, GRAMMI 30  DI HASHISH, GRAMMI 11 CIRCA DI MDMA, UN BILANCINO DI PRECISIONE, MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO, SOSTANZA DA TAGLIO, SOMMA IN CONTANTI DI EURO 335,00 RITENUTA PROVENTO ATTIVITA’ DI SPACCIO. PER TALE RAGIONE PROCEDEVANO AL SUO ARRESTO IN FLAGRANZA CHE, NEL POMERIGGIO ODIERNO, E’ STATO CONVALIDATO DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ESTENSE, CHE GLI HA COMMINATO LA PENA DI 1 ANNO E 10 MESI DI RECLUSIONE OLTRE ALLA MULTA DI EURO 2.000. PENA SOSPESA.

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