Comacchio – Lido delle Nazioni: i Carabinieri salvano un gattino rimasto incastrato nel parafango di vettura

Erano le 22:30 di ieri sera, quando la proprietaria di una vettura in sosta in lungomare Italia a Lido delle Nazioni ha sentito dei miagolii provenire dalla sua auto. Dopo avere ispezionato il mezzo e non riuscendo a trovare il gatto, la donna ha contattato il 112 per richiedere l’intervento dei Carabinieri e dei VVFF.

La pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile intervenuta non perso tempo e, dopo avere smontato delle componenti del parafango e paraurti posteriore del mezzo, è riuscita ad estrarre vivo ed in buone condizioni un cucciolo di pochi mesi che era rimasto incastrato tra la sospensione ed il parassale. Il cucciolo, probabilmente randagio e di una colonia felina di Lido delle Nazioni, alla presenza di molti turisti incuriositi dall’evento, è stato affidato alle cure dell’associazione “A mici del Delta”.

