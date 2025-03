Comacchio – Lido Di Pomposa. Scoperti in una casa occupata abusivamente, denunciati due fratelli e recuperate due biciclette rubate

Due fratelli, di 46 e 53 anni, senza fissa dimora, nei giorni scorsi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria estense dopo essere stati sorpresi all’interno di una casa disabitata a Lido di Pomposa. Avevano occupato abusivamente l’immobile, forzando una finestra ed utilizzando l’energia elettrica del contatore domestico.

Durante il controllo, i carabinieri hanno rinvenuto anche due biciclette. Una è subito risultata rubata pochi giorni prima a Lido delle Nazioni. La bici era stata infatti notata dal proprietario nel giardino della casa, ed è stato proprio lui ad allertare i carabinieri. L’altra, dopo alcuni verifiche, anche tramite l’acquisizione di immagini di sistemi di videosorveglianza pubblici, è risultata rubata da uno dei due fratelli, due giorni prima, sempre al Lido delle Nazioni. Entrambe le biciclette sono state recuperate e restituite ai proprietari, complete di tutto i loro accessori. In particolare, uno dei due denuncianti è ritornato in possesso anche del “prezioso” sediolino che utilizza per i suoi nipoti.

I due fratelli, dopo aver liberato l’immobile, sono stati denunciati per i reati di occupazione abusiva, furto di energia elettrica, ricettazione e furto di bicicletta.

