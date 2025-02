COMACCHIO. Notte movimentata: due arresti e una segnalazione per droga

Notte intensa per i Carabinieri della Compagnia di Comacchio, impegnati in una serie di controlli che hanno portato a due arresti e a una segnalazione per uso personale di droga.

Il primo episodio si è verificato a Comacchio, dove una donna, 57 enne della zona, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol, è stata arrestata per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. La donna, segnalata da alcuni automobilisti mentre a notte fonda attraversava pericolosamente a piedi e a più riprese via Felletti, creando un rischio per sé e per gli altri, ha opposto resistenza all’arrivo dei militari, spintonandoli e minacciandoli nel tentativo di sottrarsi al controllo. Accompagnata presso la caserma Scantamburlo di Comacchio per l’identificazione, ha continuato a colpire e minacciare i militari durante le procedure di identificazione. Terminate le formalità di rito, è stata dichiarata in arresto.

Poche ore dopo, intorno alle 4:30, una pattuglia della Stazione di Porto Garibaldi, impegnata in un posto di controllo lungo la Strada Statale Romea, ha fermato un veicolo ritenuto sospetto, con targa straniera, diretta verso Ravenna. A bordo viaggiava un 24enne, trovato in possesso di 17 dosi di hashish già pronte per la vendita e di una dose di LSD. L’uomo è stato immediatamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La sostanza è stata sequestrata per le analisi del caso.

Entrambi gli arrestati sono stati rimessi poi in libertà su disposizione dell’A.G..

Sempre nella stessa giornata, un giovane straniero, residente a Goro, è stato segnalato alla Prefettura di Ferrara dopo essere stato trovato in possesso di 2,5 grammi di marijuana per uso personale.

