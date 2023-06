Comacchio – Porto Garibaldi: viola l’affidamento in prova ai servizi sociali: arrestato dai Carabinieri un 40enne domiciliato ai Lidi

Nella nottata scorsa i Carabinieri della Nucleo Operativo Radiomobile di Comacchio hanno arrestato, in esecuzione di provvedimento di revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali e ripristino della detenzione in carcere emesso dal Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Milano, un 30enne di origini albanesi domiciliato in provincia di Milano rintracciato a Porto Garibaldi.

Il provvedimento scaturisce a seguito di reiterate violazioni (commesse tra maggio ed i primi di giugno sul litorale comacchiese) alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali ed obbligo di permanenza domiciliare a Sesto San Giovanni (MI) dalle 22:00 alle 06:00 alla quale l’uomo era sottoposto dopo avere subito una condanna per furto, guida senza patente e permanenza illegale sul territorio nazionale, e tempestivamente segnalate dai Carabinieri al Magistrato di Sorveglianza di Milano il quale ha emesso in tempi brevissimi il provvedimento citato.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ferrara dove continuerà a scontare la propria pena in regime di detenzione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...