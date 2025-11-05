COMACCHIO: Sedicente assicuratore “pesca” vittima sul web: denunciata 29enne dai Carabinieri.

Il 31 ottobre scorso la Stazione Carabinieri di Comacchio, al termine di una accurata indagine, ha denunciato alla Procura estense una 29enne per il reato di truffa ai danni di un uomo che aveva stipulato – online – una polizza assicurativa per la propria autovettura.

La vittima, come spesso accade, si è affidata alle ricerche sul web per reperire una polizza assicurativa conveniente, riuscendo ad individuarne una tra la tanta concorrenza. Dopo le formalità relative alla sottoscrizione, compreso il pagamento del premio relativo alla polizza, il tutto si concludeva senza nessun intoppo: il veicolo era finalmente assicurato.

Passato qualche giorno però, il 42enne si accorgeva di un errore sui dati relativi all’immatricolazione del veicolo e temendo per la validità del contratto, contattava un numero trovato in rete apparentemente dell’assistenza clienti, senza porre troppa attenzione alla provenienza di quel contatto. In quel momento aveva inizio la disavventura per il malcapitato: per la correzione del dato errato, l’operatore telefonico richiedeva un ulteriore pagamento per l’emissione di una nuova polizza, con l’assicurazione che gli sarebbe stata restituita la somma già versata. Il 42enne, convinto di parlare con un vero operatore della propria compagnia assicurativa, si atteneva alle istruzioni ricevute ed effettuava un bonifico di oltre 300 Euro sul conto corrente indicato. Passato qualche giorno e non vedendo restituita alcuna somma e non ricevendo il nuovo contratto con i dati modificati, capiva di essere stato vittima di una truffa e decideva pertanto di denunciare tutto ai Carabinieri di Comacchio.

I carabinieri hanno subito provveduto a bloccare la somma versata sul conto corrente su cui è confluito il denaro frutto della truffa e a restituirla alla vittima. Nel frattempo, una volta accertata l’identità dell’intestataria, la stessa, risultata una 29enne residente in Campania, è stata denunciata alla Procura estense per il reato di truffa.

I Carabinieri consigliano di verificare sempre che i contatti reperiti sul web siano quelli presenti sui siti ufficiali delle compagnie assicuratrici, diffidando da altri canali. #PossiamoAiutarvi

