COMACCHIO: Taglieggia l’amante, donna arrestata dai Carabinieri

Stanco delle continue richieste di denaro dell’amante, con la minaccia di rivelare tutto all’ignara moglie, un settantasettenne comacchiese si è rivolto ai Carabinieri per risolvere la situazione, che ormai si trascinava da troppo tempo. L’uomo aveva intrapreso nel 2018 una relazione extraconiugale con una sessantenne del luogo, che da subito ha iniziato ad estorcere denaro al pensionato. Sfiancato dalle reiterate e sempre più esose pretese, che ormai avevano consumato i pochi risparmi di una vita, all’ennesima richiesta della donna, l’uomo, disperato, si è rivolto ai Carabinieri per porre fine a questo incubo. La donna, quindi, nella mattinata di ieri è stata arrestata dai Carabinieri di Comacchio, dopo che si era fatta consegnare dal comacchiese la somma in contati di euro quattrocento. Nella mattinata odierna il Giudice monocratico del Tribunale estense ha convalidato la misura pre cautelare e condannato la donna a 1 anno e 6 mesi, pena sospesa.

