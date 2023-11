COMACCHIO: tentata di aggredire le impiegate dell’Anagrafe Comunale, arrestato un 49enne

Nella tarda mattinata del 13 novembre scorso, un 49enne senza fissa dimora ed iscritto all’A.I.R.E. si è presentato all’Ufficio Anagrafe del Comune lagunare ove in passato aveva risieduto pretendendo di ottenere una nuova residenza. A seguito del rifiuto delle impiegate, l’uomo è diventato sempre più irrequieto tanto da far richiedere al 112 l’intervento dei Carabinieri. Proprio davanti a loro l’uomo, di origini lombarde, si è scagliato contro una delle dipendenti comunali ma è stato subito bloccato dai militari della Stazione di Lido degli Estensi che con non poca fatica lo hanno immobilizzato e quindi tratto in arresto. Uno dei Carabinieri ha riportato lesioni personali giudicate guaribili da personale del P.S. dell’Ospedale del Delta di Lagosanto in 7 giorni.

Il 49enne è finito in camera di sicurezza, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura estense, e nella mattinata del 14 novembre, dopo la convalida dell’arresto, è stato giudicato con rito per direttissima, conclusosi con la condanna a otto mesi di reclusione con pena sospesa.

