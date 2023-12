COMACCHIO: viola gli arresti domiciliari: 43enne arrestato dai Carabinieri in esecuzione di provvedimento di aggravamento della misura

Il 14 dicembre i Carabinieri della Stazione di Comacchio hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso lo scorso 12 dicembre dal G.I.P. del Tribunale di Ravenna, un operaio 43enne che domenica 4 dicembre era stato sorpreso dai militari all’esterno della sua abitazione di Comacchio e deferito in stato di libertà per il reato di evasione.

I Carabinieri della Stazione di Comacchio hanno notificato all’uomo l’ordinanza di custodia cautelare direttamente presso la Casa Circondariale di Ferrara ove lo stesso si trova detenuto dallo scorso 7 dicembre, allorquando era stato arrestato dalla Compagnia di Ravenna nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...