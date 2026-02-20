Comacchio. Viola i domiciliari e manomette il braccialetto elettronico: stalker finisce in carcere.

Nel pomeriggio del 18 febbraio scorso, i Carabinieri della Stazione di Comacchio hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, traducendo in carcere un 70enne. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ferrara a seguito delle gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni imposte all’indagato.

L’uomo si trovava sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione dalla vigilia di Natale, con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza (c.d. “braccialetto elettronico”). Tale misura era scaturita a seguito del suo arresto avvenuto nel mese di dicembre per una violenta aggressione pistola in pugno, ai danni dell’ex compagna.

Tuttavia i serrati controlli alle prescrizioni imposte, svolti dall’Arma di Comacchio, hanno fatto emergere una serie di gravissime condotte illecite commesse dall’indagato tra i mesi di dicembre e gennaio. In particolare, a soli quattro giorni dalla concessione dei domiciliari, si è allontanato arbitrariamente dal proprio domicilio per raggiungere l’abitazione dei familiari della vittima, mentre in un’altra circostanza, è stato sorpreso a interagire con soggetti estranei al proprio nucleo convivente, contravvenendo al divieto assoluto di comunicazione con persone diverse da quelle coabitanti. Infine, in ben due occasioni, ha cercato di forzare o alterare il funzionamento del braccialetto elettronico, al fine di eludere la sorveglianza.

A fronte delle violazioni riscontrate, il G.I.P. del Tribunale di Ferrara, su richiesta della Procura estense, ha deciso di aggravare la misura in corso, con quella della custodia cautelare in carcere.

Pertanto i Carabinieri di Comacchio hanno provveduto ad arrestare l’uomo che, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Costantino Satta” di Ferrara, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria estense.

