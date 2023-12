COMACCHIO:I Carabinieri arrestano un quarantunenne e lo sottopongono ai domiciliari per violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio

Nella mattinata del 10 dicembre i militari del Comando Stazione Carabinieri di Lagosanto hanno dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione con applicazione della misura degli arresti domiciliari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara nei confronti di un quarantunenne, resosi responsabile di violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio esercente professione sanitaria. In particolare i fatti risalgono all’ottobre scorso, allorquando il quarantunenne presentatosi presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Lagosanto per farsi medicare una ferita, aggrediva violentemente il personale medico che si stava adoperando per curarlo. Solo l’intervento delle pattuglie del Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio, in servizio nel frangente, consentiva ai sanitari di prestargli le dovute cure.

Mi piace: Mi piace Caricamento...