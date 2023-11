Come far venir sera… a Crevalcore

di Marco Cevolani

In queste giornate uggiose, soprattutto durante la settimana, è un bel problema far venir sera, sia per i ragazzi (anche se molti di essi tra compiti e attività sportive hanno il loro bel da fare) che per gli adulti: diciamocela tutta non è che le nostre realtà locali abbondino di offerte, di centri sociali o di molte alternative, soprattutto durante la settimana. A questa domanda ci ha pensato il comune di Crevalcore che ha – bisogna ammetterlo – piazzato due assi non indifferenti. Il primo, “Cantiere Z” una serie di attività gratuite per i bambini dagli 11 ai 14 anni, il lunedì e il giovedì, dalle 15 alle 17 a partire dal 13 novembre. Dal giorno seguente matinée al cinema Teatro Verdi con una proiezione a prezzo ridotto alle ore 15:30; una bella iniziativa, sicuramente coraggiosa – chi terrebbe mai un cinema aperto in un pomeriggio di un giorno feriale? – e un po’ nostalgica: i matinée erano spettacoli (cinematografici o teatrali) molto in voga parecchi anni fa – soprattutto nelle grandi città – dedicati in particolar modo a studenti, lavoratori, pensionati. A scuola solitamente se non si è capaci a fare il compito lo si copia da quello più bravo: speriamo che qualcuno qui a Cento raccolga questo insolito guanto di sfida.

