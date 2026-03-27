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Comitato Cento per il NO: “Grazie ai cittadini che hanno scelto di difendere la Costituzione”

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Mar 27, 2026
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Comitato Cento per il NO: “Grazie ai cittadini che hanno scelto di difendere la Costituzione”
Cento – Il Comitato Cento per il NO, espressione di diverse realtà politiche e sociali del territorio, ringrazia i cittadini per il risultato ottenuto nel referendum costituzionale.
«Desideriamo ringraziare calorosamente quanti ci hanno sostenuto in questa campagna referendaria e hanno scelto di difendere la Costituzione con il proprio voto» – si legge in una nota del Comitato. «L’obiettivo è stato raggiunto: impedire una revisione costituzionale che, a nostro avviso, non affrontava i veri nodi della giustizia nel nostro Paese e rischiava anzi di compromettere l’indipendenza della magistratura».


Il Comitato guarda ora alla fase successiva: «Auspichiamo che vengano adottati provvedimenti concreti per risolvere i problemi strutturali della giustizia italiana, più volte stigmatizzati anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle sue pronunce di condanna nei confronti dell’Italia».

Partito Democratico di Cento

FONTE COMUNICATO STAMPA

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