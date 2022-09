Comitato di Distretto Ovest e Ausl di Ferrara: proseguono le attività sociali

Nel distretto Socio Sanitario Ovest, che comprende i comuni di Cento, Terre del Reno, Vigarano

Mainarda, Bondeno e Poggio Renatico prosegue la sperimentazione della co-progettazione, una

metodologia di creazione di progettualità introdotta dal nuovo Codice del terzo settore, e della

successiva realizzazione di specifici interventi sociali, che mira a valorizzare l’integrazione tra i soggetti

pubblici (comuni del distretto e azienda USL) e privato sociale (volontariato e associazionismo). Con

questa metodologia, pubblico e privato hanno deciso di lavorare in modo sinergico avendo come

obiettivo condiviso fornire risposte ai bisogni di inclusione sociale. A partire da gennaio 2022 sono stati

infatti realizzati in sinergia tra pubblico e privato sociale diversi progetti a favore di persone e famiglie in

condizione di bisogno finalizzati alla creazione di reti di sostegno di comunità, di accompagnamento

all’inclusione sociale e sviluppo di competenze digitali.

La rete progettuale ha incluso l’Associazione Strade, Insieme per Condividere e CentoSolidale e l’attività

e stata svolta con modalità diversificate, in base ai bisogni evidenziati, nei diversi comuni del Distretto.

In collaborazione con le diverse amministrazioni comunali e con la regia dell’Ufficio di Piano e dei servizi

sociali del Comune capofila di Cento sono state attuate azioni di contrasto a povertà educativa minorile

con attività di doposcuola ed educazione non formale presso lo Spazio Socio Educativo STRADE nel

quartiere Ceres di Cento, Spazio 29 a Bondeno, Scuola Primaria di San Carlo, incluse borse sportive per

minori a basso reddito.

Sono stati altresì creati percorsi di alfabetizzazione linguistica di base/intermedia e socializzazione per

donne straniere e accompagnamento verso percorsi di autonomie pratiche.

Diversi gli interventi di contrasto a marginalità estrema e risposta a bisogni materiali attraverso azioni

di distribuzione continuativa e programmata di alimenti, prodotti per la casa e l’igiene presso i presìdi di

prossimità quali Emporio Solidale di Cento, le Caritas e punti di distribuzione distrettuali alimentati dal

circuito di approvvigionamento di Insieme per Condividere e Centosolidale.

Infine di grande rilevanza sono stati i percorsi di alfabetizzazione digitale attraverso corsi pratici verso

autonomie digitali: SPID, Fascicolo Elettronico, Registro elettronico scolastico, iscrizioni nidi/scuole,

portali dei servizi locali e nazionali con il coinvolgimento di 57 donne, di cui 13 ucraine e gia si stanno

programmando i nuovi corsi da settembre. Distribuzioni mirate di dispositivi informatici per emergenza

DAD per nuclei sprovvisti o numerosi che necessitano in prospettiva di computer per i cicli scolastici superiori, attingendo a risorse comunali e attivando campagne di raccolta di personal computer da

privati e aziende per dare una risposta concreta e tangibile al divario digitale.

La co-progettazione ha visto una importante valorizzazione delle tante e tanti volontari che supportano

le realtà del terzo settore accanto ad una concertazione di rete di prossimità pubblico-privata sulle

priorità socio-educative distrettuali su cui agire. La risposta a vecchie e nuove povertà deve passare da

una presa a carico condivisa pubblico-privata ed una risposta quanto piu “sartoriale” alle fragilità

manifeste ed invisibili

Mi piace: Mi piace Caricamento...