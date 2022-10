COMITATO SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO CENTESE: volantinaggio per il ‘Diversivo’

In attuazione di quanto programmato e preannunciato pubblicamente, il giorno 6 ottobre 2022 al mercato settimanale a Cento in piazza Guercino si è svolto il secondo volantinaggio organizzato dal Comitato per la Salvaguardia del territorio centese sul problema del “Diversivo Canalazzo” .

Al volantinaggio hanno partecipato 3 componenti del Comitato; sono stati distribuiti oltre 250 volantini ai passanti, alcuni dei quali hanno accolto con piacere il volantino affermando che avevano letto la notizia sul progetto di scavo di un ulteriore canale sui giornali di alcuni giorni fa e desideravano saperne di più su una questione che implicherebbe una grossa spesa a fronte di possibili vantaggi molto discutibili e tutti da dimostrare. Con i tempi che corrono e le ristrettezze che si profilano le persone – giustamente – si chiedono se determinate spese hanno un senso o sono solo il prodotto di strutture burocratiche che perseguono logiche diverse e contrarie all’interesse dei cittadini.

Alcuni cittadini hanno rilevato come la questione presenti alcuni aspetti tecnici che come Comitato forse stiamo sottovalutando …ma tutti hanno manifestato l’opinione che debba esserci dialogo e confronto fra cittadini ed istituzioni affinchè si cerchi di arrivare a conclusioni ben valutate e condivise dalla stragrande maggioranza della popolazione. Ed è proprio per avere chiarimenti, spiegazioni e confronto che si è costituito il nostro Comitato, anche se dall’altra parte fino ad oggi non sono pervenuti riscontri costruttivi. Continueremo nei prossimi giorni e settimane a portare avanti quanto preannunciato certi che prima o poi lo spirito di collaborazione avrà il sopravvento nell’interesse del bene di tutti.

COMITATO SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO CENTESE

Ai Signori Capi Gruppo del Consiglio Comunale del Comune di Cento

CALDARONE FRANCESCA

CREMONINI BEATRICE

DONATI MASSIMO

FRANCESCHELLI MATTIA

MELLONI ALEX

OTTANI MARCELLO

PETTAZZONI MARCO

Alla Presidente della Commissione

Ambiente ed Assetto del Territorio

GIBERTI ELISABETTA

c/o Comune di Cento

OGGETTO: RICHIESTA INCONTRO

Egregi Signori Capi gruppo,

Gentile Signora Presidente,

In data 29 agosto 2022 ci siamo rivolti al Presidente del Consiglio comunale di Cento chiedendo di farsi promotore di un incontro con le S.V. (Capigruppo) ed una delegazione del nostro Comitato per uno scambio di idee sul progetto del “Diversivo Canalazzo” presentato in sala Zarri il 19 luglio 2022.

In data 16 settembre 2022 il Presidente del Consiglio comunale ha riscontrato la nostra richiesta chiedendoci “preliminarmente” la presentazione di tutta una serie di documenti … come Voi ben sapete in quanto detta risposta è stata inoltrata anche alle S.V. per conoscenza.

In data 20 settembre 2022 abbiamo risposto al Sig. Presidente come da lettera prot. 53081 inoltrata anche alle S.V. (Capigruppo) ma a tutt’oggi non abbiamo ricevuto notizie sulla questione.

Abbiamo, pertanto, deciso di allargare il discorso verificando la possibilità di incontrarVi singolarmente, investendo della questione anche la Presidente della Commissione Ambiente ed Assetto del Territorio Signora Giberti Elisabetta in quanto direttamente interessata alla problematica per il ruolo che ricopre.

Nell’attesa di sapere cosa ne pensano gli eletti in Consiglio comunale abbiamo intrapreso una campagna di informazione diretta ai cittadini articolata con volantinaggi, messa in cantiere incontri pubblici ed altre forme di partecipazione attiva come previsto in casi del genere dalle vigenti normative.

Riteniamo che un’opera come il “Diversivo Canalazzo” di grande impatto ambientale e notevole spesa di danaro pubblico debba avere tutti gli approfondimenti del caso; pensiamo che procedere senza un confronto serio ed articolato possa portare a conseguenze dannose e forse anche peggiorare la situazione attuale, possiamo discuterne o è già stato tutto deciso? Da chi? Per quale motivo adesso viene proposto un intervento che solo alcuni anni fa veniva definito dallo stesso Consorzio “INUTILE” e superato?

Chi, delle S.V., è disponibile per un incontro interlocutorio può contattarmi al cell. 348 37 44 575 (anche WhatsApp) o alla mail maurobernardi51@gmail.com

Ringraziando per la cortese attenzione con l’occasione porgo distinti saluti.

Cento. 5 ottobre 2022 Mauro Bernardi

portavoce del Comitato Salvaguardia Territorio Centese

