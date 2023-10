COMITATO VERSO ITALEXIT: “EUROVITA , vogliamo i nostri soldi”

Venerdì 20 OTTOBRE 2023 ore 18 presso

il Best western palace Inn hotel in via eridano 2, FERRARA NORD

il comitato relazionerà ai risparmiatori sulla situazione effettiva e sulle conseguenze derivanti dal accordo raggiunto in sede nazionale con le autorità di controllo e con l’intervento del governo .

Il risparmio è una materia tutelata dalla costituzione italiana all’articolo 47 ed è ora di dire BASTA ad una finanza che non è all’altezza della fiducia riposta dai cittadini ma è al servizio di altri progetti che spesso sono di arricchimento e carriera personali .

Diciamo basta alla distruzione di valore effettuata a danno dei risparmiatori e dei piccoli azionisti .

C

Mi piace: Mi piace Caricamento...