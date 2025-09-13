COMITATO VERSO ITALEXIT : in Francia cade il governo per 66 miliardi annui di interessi sul debito pubblico . In Italia sono 90 e la politica TUTTA , tace .

La Francia presenta un deficit del 5% , un rapporto debito/PIL del 114 % .

L’Italia pare avviarsi ad un deficit del 3,5% ma con un rapporto debito/PIL al 135% .

Noi riteniamo che questa UE non sia più la promessa di libertà , sicurezza , progresso e benessere prevista in dai padri fondatori . La sovranità appartiene al popolo è uno slogan vuoto e privo di significato scritto all’articolo 1 della nostra costituzione continuamente calpestata da decenni , come violentati sono gli articoli 45-46-47 relativi alla partecipazione dei cittadini alla economia .

La globalizzazione iper liberista avallata dalla tutta la politica italiana senza distinzioni ha condotto l’Italia in una posizione di debolezza economico-finanziaria senza precedenti sottoponendo il nostro paese a servire un debito di oltre tremila miliardi di euro ed a pagare interessi per 91 miliardi nel 2026 e 97 nel 2027 . Nel quinquennio 2023-2027 sono circa 440 i miliardi di interessi previsti dal governo nel PSBMT approvato nel solco della obbedienza ai burocrati UE e sottoscritto dal governo MELONI.

Avremo perciò anni di grandi SACRIFICI, in termini di sanità pubblica, scuola , sicurezza territoriale , pensioni .

La moneta sintetica euro non è più un collante sufficiente per mantenere questa traballante Unione sempre più lontana dagli ideali dei padri fondatori , arroccata in una montagna di inutili regolamenti e sempre più orientata ad un riarmo sterile , pericoloso e sostanzialmente inutile che arricchirà poche lobby multinazionali .

I cittadini italiani con la moneta artificiale hanno subito perdite di potere d’acquisto a due cifre , non hanno beneficiato della protezione dalla inflazione , hanno subito il sostanziale raddoppio del costo dei servizi pubblici e in fin dei conti peggiorato le prospettiva economiche sul futuro .

RITENIAMO CHE SENZA UNA MONETA SOVRANA NON CI SIA NESSUNA LIBERTÀ E NESSUNA POLITICA ECONOMICA INDIPENDENTE.

la sola politica fiscale , peraltro sottoposta al vincolo di bilancio imposto dalla UE , non è sufficiente al paese per il pieno controllo della propria politica economica se la politica monetaria è delegata alla banca privata europea BCE dei vari Lagarde e Draghi .

E’ ORA DI RIPRENDERE IN MANO IL NOSTRO DESTINO DI NAZIONE , LIBERA , INDIPENDENTE, SOVRANA , NEUTRALE , DETERMINATA A LIBERARSI ANCHE DALLE MAFIE SOFFOCANTI .

E’ ORA DI SCEGLIERE LA LIBERTÀ .

MARCO MATTARELLI

PRESIDENTE COMITATO VERSO ITALEXIT

Mi piace: Mi piace Caricamento...