Commissione consiliare speciale sulla situazione dell’ospedale di Cento: nota congiunta dei Gruppi di maggioranza

comunicato congiunto dei gruppi di maggioranza in consiglio comunale di Cento:

Mercoledì scorso si è tenuta la commissione consiliare speciale sulla situazione dell’ ospedale di Cento, a cui hanno partecipato anche i dirigenti della AUSLdi Ferrara e la maggior parte dei primari del nosocomio centese. E’ stata un’ occasione senza precedenti per ascoltare chi lavora sul campo ed è stato un importante segnale di interesse e di coinvolgimento degli operatori sanitari del nostro territorio, oltre che una dimostrazione di rispetto nei confronti di tutta la cittadinanza.



Per quanto riguarda il punto nascita è stato ribadito quello che tutti sapevano e cioè che la normativa nazionale prevede una soglia di 500 parti all’ anno per giustificare la funzionalità di un punto nascita, mentre a Cento, già dal 2015 si è sotto tale soglia, arrivando a 197 parti nel 2022 e la sua apertura è stata consentita grazie alla deroga avuta per le zone terremotate, che però scadrà il 31/12/2023. Con questi numeri non si ritiene di poter operare in sicurezza, in quanto viene meno la practise degli operatori, attualmente in sotto numero e che sono difficilmente reperibili a causa della crisi esistente a livello nazionale. Sono comunque garantiti i servizi di assistenza alla gravida, nel periodo che va dal concepimento fino alla fine della gravidanza, che comprendono la medicina prenatale, la diagnostica ecografica e le visite di controllo, anche presso i consultori del territorio. Relativamente alla ginecologia non vi è stato nessun depotenziamento e l’attività prosegue regolarmente, sia nell’ ambito della prevenzione oncologica, sia nell’ attività chirurgica.



Sul tema del Pronto Soccorso prendiamo atto, con grande soddisfazione, che sono arrivate le rassicurazioni che ci attendevamo. Non solo il servizio viene mantenuto nella sua integrità, ma ci saranno nuovi investimenti. E’ stato quindi premiato il costante lavoro svolto da questa amministrazione, in sinergia con i vertici della AUSL, come da questi confermato, unito alle manifestazioni dei cittadini, che si sono svolte nell’ ultimo periodo.

Ingenti investimenti sono poi stati e saranno stanziati per l’ ammodernamento strutturale e per l’acquisto di attrezzature diagnostiche all’avanguardia. Risultano poi in grande sviluppo i reparti di cardiologia, ortopedia e radiologia, che attraggono pazienti anche da territori limitrofi. Sono nati anche nuovi servizi di prossimità, per rispondere alle nuove esigenze della popolazione, sempre più anziana e spesso sola, come l’ infermiere di comunità ed il fisioterapista a domicilio. E’ doveroso dare importanza e valorizzare questi servizi di qualità, al fine di attrarre nuovi professionisti, in un momento di grande difficoltà nel loro reperimento, anche a livello nazionale.

E’ quindi necessario proseguire questo lavoro corale, senza inutili contrapposizioni, evitando di alimentare polemiche strumentali con notizie prive di fondamento o con immagini false, che possono solo danneggiare il lavoro dei nostri professionisti e la qualità dei servizi offerti sul territorio. Il diritto alla salute va garantito a tutti e da tutti, affrontando insieme le difficoltà che esistono, ma in modo costruttivo ed ognuno con le proprie competenze.

Mattia Franceschelli – Partito Democratico di Cento

Marcello Ottani – Attiva

Massimo Donato – Cento Si Cura

