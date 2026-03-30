Comune di Poggio Renatico: Inaugurato il nuovo campo da calcetto in erba sintetica

È stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo campo da calcetto in erba sintetica realizzato all’interno del Parco del Ricordo, con accesso da via Testi. Un intervento pensato per valorizzare lo sport e gli spazi pubblici dedicati ai più giovani, che ha già registrato una grande partecipazione di cittadini, famiglie e ragazzi.



Alla cerimonia erano presenti il vicesindaco Andrea Bergami, l’assessore Patrizia Alberici e la’ssessore Serena Fini, la sindaca dei ragazzi Flora Mastella, assieme ao rappresentanti delle associazioni del territorio tra cui AVIS, oltre alle realtà sportive locali come la Polisportiva Coronella e la Balca Poggese, con il coinvolgimento dei settori giovanili e del calcio a cinque. Presente anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi con il proprio sindaco, a conferma dell’attenzione rivolta alle nuove generazioni.

Il nuovo campo amplia l’offerta sportiva del territorio e si propone come uno spazio accessibile e fruibile durante tutto l’anno, grazie al manto sintetico che consente di giocare anche nei mesi più piovosi e nei periodi di maggiore siccità. La struttura è stata inoltre realizzata con criteri attenti all’ambiente, utilizzando un sistema intasato in sabbia che garantisce un migliore drenaggio e riduce l’utilizzo di materiali plastici.

«Abbiamo realizzato questo campo sintetico per dare la possibilità a tutti i ragazzi di poter giocare a calcio in uno spazio bello e funzionale. Penso che sia uno dei campetti più belli che abbiamo sul territorio – dichiara il vicesindaco Andrea Bergami –. È importante perché consente di giocare tutto l’anno: il manto non si rovina con il fango nei mesi più piovosi e resiste anche nei periodi di siccità estiva. Sarà un campo aperto a tutti, senza un gestore: chiediamo solo buon senso e rispetto, invitando i ragazzi a turnarsi durante la giornata. Inseriremo un regolamento semplice, ma l’obiettivo è lasciare uno spazio libero e condiviso».



Il campo resterà infatti liberamente accessibile, inserito in un parco pubblico aperto tutto l’anno, con l’obiettivo di favorire socialità, aggregazione e attività sportiva. L’intervento, realizzato dalla ditta Green Power Service, ha comportato un investimento complessivo di circa 40 mila euro.

Già prima del taglio del nastro ufficiale, il campo era stato preso d’assalto dai ragazzi, segno concreto di quanto questa nuova struttura rappresenti una risposta reale alle esigenze della comunità.

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