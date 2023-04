COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO AVANTI CENTO, LEGA SALVINI PREMIER, FRATELLI D’ITALIA, FORZA ITALIA: “Uniamo le nostre forze contro una politica sanitaria che non tutela il cittadino”

“Siamo pronti a fare sentire la voce dei cittadini in Regione” è quanto affermato da Avanti Cento,

Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia promotori della raccolta firme “Salviamo l’Ospedale” finalizzata a

richiedere il mantenimento dei servizi sanitari correntemente offerti presso l’ospedale SS.Annunziata

di Cento, e la salvaguardia del Pronto soccorso nonchè del Punto Nascita.

In questi 15 giorni siamo stati al fianco dei cittadini, con il supporto fondamentale delle attività

commerciali del nostro territorio, i quali hanno accolto calorosamente l’iniziativa sottoscrivendo in

tantissimi la petizione, indistintamente dal colore politico. Ciò contrariamente a quanto asserito da

altri gruppi consiliari i quali sono rimasti inermi ed stanno tentando di creare confusione nella

cittadinanza con uguali iniziative promosse solo ora, nonostante la problematica della

riorganizzazione prospettata dalla politica regionale sia stata a gran voce annunciata dalle nostre

forze politiche già da più di un mese.

Avendo già raggiunto il numero prefissato di firme ed essendoci pervenute notizie, confermate anche

nel corso del presidio, che decisivi saranno i prossimi 15 giorni, in quanto verranno definite le linee

della riforma ospedaliera del nostro nosocomio, ravvediamo la necessità di agire prima che la

decisione sulla riorganizzazione sia definitiva e pertanto annunciamo la chiusura della raccolta firme.

I tempi fanno la differenza in queste decisioni e quindi è il momento di agire.

I banchetti conclusivi saranno giovedì 20 aprile 2023 al mercato a Cento e venerdì in C.so Guercino,

sino ad allora i cittadini potranno continuare a sottoscrivere nelle attività commerciali aderenti

l’iniziativa.

Apprezzabile la presa di posizione e la disponibilità ad essere parte attiva della Fondazione Cassa

di Risparmio di Cento per la salvaguardia dell’ospedale e del pronto soccorso, donato con

investimento dell’ente medesimo quindi di tutti i cittadini centesi. Come forze politiche si rendiamo

disponibili ad un dialogo con la Fondazione per valutare le eventuali azioni a tutela del nosocomio

cittadino.

Uniamo le nostre forze contro una politica sanitaria che non tutela il cittadino.

Cento, 17 Aprile 2023

AVANTI CENTO LEGA SALVINI PREMIER FRATELLI D’ITALIA FORZA ITALIA

