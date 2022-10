Comunicato stampa del CVR emesso dopo la riunione del 5.10.2022

CVR ( Comitato Verifica Ricostruzione) : un resoconto inquietante e ancora tanti dubbi . Un’ unica certezza, non ci fermeremo.

Il Comitato spontaneo nato nel 2017 si è riunito nei giorni scorsi per esaminare la situazione del lavoro svolto in 5 anni e mezzo di impegno sul territorio dell’ alto ferrarese e parte del modenese .

136 gli esposti in procura ( 22 SFINGE – riguardanti attività produttive ), ( 114 MUDE – riguardanti privati ) .

In merito agli esposti su SFINGE per 12 milioni di €, riscontriamo 5 archiviazioni – 1 processo con obbligo di restituzione per 2 milioni – 16 indagini tuttora in corso .

In merito agli esposti su MUDE per circa 100 milioni di €, riscontriamo 28 archiviazioni – 8 revoche e/o restituzione contributi – 7 procedimenti penali in corso per 4 milioni – 93 indagini tuttora in corso . Quindi i procedimenti ancora aperti ci risultano in totale 109 .

Uno di questi è già stato in Cassazione e per un altro il Comune ha accettato la strada della conciliazione transattiva.

Pertanto sono ancora 109 gli Esposti di cui non sappiamo ancora l’esito.

Un lavoro immane, minuzioso, documentato, in sostituzione a chi lo avrebbe dovuto fare al nostro posto.

Un esempio tra tanti : l’ unico Esposto che a noi risulta sottoposto a CTU (Consulenza Tecnica di Ufficio) da parte del Tribunale, è risultato veritiero e corretto, al punto da portare ad un rinvio a Giudizio; a questo punto sorge spontanea una domanda, perché non fare o aver fatto una CTU (Consulenza tecnica di Ufficio) anche in tutti gli altri casi ?

Ciò che più danneggia l’etica di noi singoli componenti è il silenzioso e quasi compiaciuto ossequio dei nostri avversari che sono tutti quelli che hanno indebitamente lucrato, con la complicità di certi tecnici, di certi politici e l’avallo del sistema di potere regionale .

Il CVR non si fermerà , anzi .

Di fronte al nuovo paradigma che pare presentarsi dopo le elezioni politiche del 25 settembre, auspichiamo ci sia la volontà di aprire “ il vaso di Pandora “ come disse a suo tempo l’allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. CRIMI.

L’Italia vive una situazione economica drammatica in cui il denaro pubblico è sempre più prezioso e scarso . Vedere sperperato un fiume miliardario di euro per trasformare fienili in ville, ruderi inutilizzati prima del terremoto rifatti a nuovo, fabbricati agricoli semi inutilizzati o addirittura inutilizzati, ricostruiti a nuovo, è uno scandalo che grida ancora giustizia.

In questa ricostruzione alcuni hanno avuto privilegi e vantaggi, altri hanno solo sofferto . Come nella guerra in Ucraina , qui però c’è un solo movente : utilizzare impropriamente il denaro pubblico con l’ assenso “distratto” del sistema .

Per il CVR

MARCO MATTARELLI

