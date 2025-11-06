CON.TE, il nuovo Consorzio “Benedetto per il Territorio”, si presenta alla città

A una settimana dalla sua costituzione ufficiale presso lo Studio Fava, il Consorzio CON.TE – Consorzio Benedetto per il Territorio – ha vissuto mercoledì scorso il suo primo momento pubblico nella cornice della Baltur Arena, davanti ai tifosi della Benedetto XIV e alla comunità centese.

Nel prepartita della gara casalinga della Sella Cento, alla presenza del Presidente di Benedetto XIV e del Consiglio Direttivo di CON.TE, è stato svelato al centro del parquet il logo del nuovo Consorzio, accolto dal pubblico con entusiasmo.

Un simbolo che rappresenta imprese unite dalla passione per lo sport, dall’appartenenza al territorio e dalla volontà di generare valore per Cento.

Il claim “Consorzio Benedetto per il Territorio” esprime la missione del progetto: sostenere la squadra simbolo della città e contribuire, attraverso lo sport, alla crescita culturale, sociale e formativa del territorio.

CON.TE nasce come modello inclusivo, che permetterà anche alle piccole e medie imprese locali di diventare protagoniste nel sostegno a Benedetto XIV, unendo le forze in una rete che valorizza e dà voce a ciascuna realtà coinvolta.

Il Consorzio si occuperà di creare connessioni, promuovere incontri ed eventi, e soprattutto di raccontare e dare visibilità alle aziende aderenti attraverso nuovi canali di comunicazione dedicati – social, iniziative congiunte e momenti di networking – oggi in fase di sviluppo.

“Accolgo con grande orgoglio la Presidenza di CON.TE, il nuovo Consorzio che unisce le aziende del territorio di Cento con un obiettivo comune: sostenere la Benedetto XIV – Sella Cento e accompagnarla nel suo percorso di crescita e di eccellenza sportiva.

Per me, questo progetto ha un valore speciale: a Cento è nata la prima cucina centralizzata di Felsinea Ristorazione, ed è proprio da qui che ho iniziato a lavorare, da ragazzo. Tornare oggi con un’iniziativa che guarda al futuro di questa comunità è un’emozione particolare.”

“CON.TE non si limita allo sport: vuole portare nuova energia alla città, investendo in scuole, cultura, sport e giovani.

Per la prima volta, anche le piccole e medie imprese potranno essere protagoniste attive di questo percorso comune.

Perché quando le aziende fanno squadra, cresce tutto il territorio.”

– Roberto Guizzardi, Presidente CON.TE

Nei prossimi giorni verranno annunciate le prime aziende socie fondatrici del progetto, che daranno ufficialmente il via al percorso di crescita del Consorzio e alle successive nuove adesioni.

È inoltre prevista una conferenza stampa di presentazione ufficiale, durante la quale verranno illustrati nel dettaglio gli obiettivi, le nomine e le linee guida che caratterizzeranno l’attività di CON.TE nei prossimi mesi, segnando l’avvio di un nuovo capitolo di collaborazione tra Benedetto XIV e il mondo delle imprese del territorio.

