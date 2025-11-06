  • Gio. Nov 6th, 2025

Cronaca

CON.TE, il nuovo Consorzio “Benedetto per il Territorio”, si presenta alla città

Nov 6, 2025
A una settimana dalla sua costituzione ufficiale presso lo Studio Fava, il Consorzio CON.TEConsorzio Benedetto per il Territorio – ha vissuto mercoledì scorso il suo primo momento pubblico nella cornice della Baltur Arena, davanti ai tifosi della Benedetto XIV e alla comunità centese.

Nel prepartita della gara casalinga della Sella Cento, alla presenza del Presidente di Benedetto XIV e del Consiglio Direttivo di CON.TE, è stato svelato al centro del parquet il logo del nuovo Consorzio, accolto dal pubblico con entusiasmo.
Un simbolo che rappresenta imprese unite dalla passione per lo sport, dall’appartenenza al territorio e dalla volontà di generare valore per Cento.

Il claim “Consorzio Benedetto per il Territorio” esprime la missione del progetto: sostenere la squadra simbolo della città e contribuire, attraverso lo sport, alla crescita culturale, sociale e formativa del territorio.

CON.TE nasce come modello inclusivo, che permetterà anche alle piccole e medie imprese locali di diventare protagoniste nel sostegno a Benedetto XIV, unendo le forze in una rete che valorizza e dà voce a ciascuna realtà coinvolta.

Il Consorzio si occuperà di creare connessioni, promuovere incontri ed eventi, e soprattutto di raccontare e dare visibilità alle aziende aderenti attraverso nuovi canali di comunicazione dedicati – social, iniziative congiunte e momenti di networking – oggi in fase di sviluppo.

“Accolgo con grande orgoglio la Presidenza di CON.TE, il nuovo Consorzio che unisce le aziende del territorio di Cento con un obiettivo comune: sostenere la Benedetto XIV – Sella Cento e accompagnarla nel suo percorso di crescita e di eccellenza sportiva.
Per me, questo progetto ha un valore speciale: a Cento è nata la prima cucina centralizzata di Felsinea Ristorazione, ed è proprio da qui che ho iniziato a lavorare, da ragazzo. Tornare oggi con un’iniziativa che guarda al futuro di questa comunità è un’emozione particolare.”

“CON.TE non si limita allo sport: vuole portare nuova energia alla città, investendo in scuole, cultura, sport e giovani.
Per la prima volta, anche le piccole e medie imprese potranno essere protagoniste attive di questo percorso comune.
Perché quando le aziende fanno squadra, cresce tutto il territorio.”

Roberto Guizzardi, Presidente CON.TE

Nei prossimi giorni verranno annunciate le prime aziende socie fondatrici del progetto, che daranno ufficialmente il via al percorso di crescita del Consorzio e alle successive nuove adesioni.
È inoltre prevista una conferenza stampa di presentazione ufficiale, durante la quale verranno illustrati nel dettaglio gli obiettivi, le nomine e le linee guida che caratterizzeranno l’attività di CON.TE nei prossimi mesi, segnando l’avvio di un nuovo capitolo di collaborazione tra Benedetto XIV e il mondo delle imprese del territorio.

