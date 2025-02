Conclusi i lavori della Sessione Locale dell’Assemblea Plenaria del Parlamento Europeo. Nel corso della riunione, un’ottantina di studenti e studentesse degli istituti superiori, Isit Bassi Burgatti e Liceo Cevolani, hanno discusso e messo ai voti 7 Risoluzione elaborate nei lavori di Commissione. Il progetto, giunto alla dodicesima edizione, propone un percorso di cittadinanza attiva e ha coinvolto, in questi anni, oltre un migliaio gli studenti e studentesse: un’adesione importante che dimostra il successo e la validità del progetto che ha come obbiettivo primario la formazione di cittadini/e consapevoli e capaci di affrontare, con spirito critico, tematiche di estrema attualità, cruciali per i destini dell’Europa. Un’Europa sempre più disgregata dove emergono sentimenti nazionalisti e identitari. La Dirigente, Annamaria Barone Freddo, “si complimenta per la partecipazione al progetto. Ritiene che sviluppare il senso civico e la capacità di approfondimento di tematiche rilevanti sia assolutamente fondamentale e imprescindibile per sviluppare le competenze sociali”. Prossimo appuntamento a Modena e Bologna per la sessione regionale.

Ringraziamo il Comitato Chair, l’Associazione Nazionale Mep, in particolare il responsabile locale Luca Trombini, i docenti coordinatori del progetto.

