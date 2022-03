CONCORSO “ODIAMO GLI SPRECHI” SCUOLE CENTESI VINCITRICI, CONCORSO NAZIONALE con Banca Centro Emila e Eon

Due classi dell’IC Guercino vincono il concorso nazionale promosso da E.ON Energia e Banca Centro Emilia per educare i giovani alla sostenibilità.

Come sarà il mondo nel 2040? ci saranno le auto elettriche, le nostre case avranno i pannelli fotovoltaici e le energie rinnovabili avranno completamente sostituito i combustibili fossili.

Cosi immaginano il futuro i ragazzi delle scuole centesi vincitrici del concorso “Odiamo gli sprechi” promosso da E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia, e da Banca Centro Emilia per diffondere percorsi formativi di sensibilizzazione ed educazione all’utilizzo consapevole delle risorse energetiche.

Su oltre 500 classi e 100 scuole partecipanti a livello nazionale; due classi, la II C e II F dell’ I. C. Il Guercino, si sono classificate fra le vincitrici; mentre l’ IC Pascoli ha ricevuto una menzione speciale. Un risultato davvero gratificante per le nostre scuole centesi che si sono distinte per l’originalità degli elaborati e l’utilizzo della multimedialità per immaginare, come richiesto dal contest, il mondo a 10 anni dalla realizzazione dell’Agenda 2030. I lavori dei ragazzi si chiamano: “Il futuro è nelle nostre mani”, “I have a dream”, “la macchina del tempo” e pensano ad una relazione fra uomo e natura rifondata su basi nuove; in cui lo sviluppo possa essere definito sostenibile in quanto non pregiudica il destino delle generazioni future; ma non solo, ad una nuovo benessere sociale complessivo che promuove l’uguaglianza dei popoli e la parità dei diritti.

A premiare i ragazzi questa mattina, presso IC Guercino, la Dirigente scolastica Anna Tassinari, Mauro Biraghi, Corporate & Marketing Director di E.ON Energia, Paolo Tirini, partner di E.ON Energia Federica Guaraldi di Banca Centro Emilia e Andrea Giuliacci meteorologo e climatologo che ha dedicato ai ragazzi delle classi vincitrici una speciale lezione laboratorio in cui valutare punti di forza e debolezza, opportunità e fattibilità delle idee proposte negli loro elaborati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...