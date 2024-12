Confagricoltura Ferrara dona 3 mila euro ad Azienda di Campotto gravemente colpita dalle alluvioni del 2023 e 2024

Confagricoltura Ferrara ed Anpa Ferrara, il Sindacato Pensionati di Confagricoltura, per il tramite della Onlus “Senior-L’età della Saggezza”, hanno donato tremila euro alla Società Agricola Frazchina SS, azienda ubicata in Campotto, che produce miele con il marchio “Il miele del Casetto”. Dopo essere stata coinvolta dall’alluvione del maggio 2023, nell’anno corrente è stata alluvionata per altre due volte: la prima tra il 18 ed il 19 settembre, poi ancora tra il 19 ed il 20 ottobre, l’alluvione più grave; i propri terreni sono rimasti sommersi per diverse settimane e gran parte delle arnie gestite dall’azienda sono andate perdute.

“Un piccolo aiuto per un’azienda che ha subito danni gravissimi dall’inondazione del maggio 2023 e dalle ripetute alluvioni che l’anno colpita nell’anno in corso – afferma il Presidente di Confagricoltura Ferrara Francesco Manca – anche oggi, a seguito delle piogge cadute nelle ultime ore, l’azienda è ricoperta di acqua che fuoriesce dalla chiavica Accursi, gravemente danneggiata. Ciò premesso, per dare un sostegno all’azienda, condotta dai fratelli Alberto ed Antonella Negrini, aiutandoli ad acquistare nuove arnie e famiglie di api, consentendo così di continuare l’attività di apicoltori, che rappresenta il core business di questa azienda associata a Confagricoltura, abbiamo deciso, in accordo con Anpa Ferrara, di fare questa piccola donazione, consapevoli che sono ben altri gli interventi che devono essere eseguiti, in primis dalla Regione, per evitare che situazioni di tale gravità si verifichino continuamente, andando a realizzare adeguate opere di riparazione che mettano al sicuro i terreni di Campotto e di Vallesanta, e le necessarie manutenzioni ai corsi d’acqua. Sono stati circa duemila gli ettari coinvolti nelle ultime inondazioni di settembre ed ottobre 2024, sommersi da 35 milioni di metri cubi d’acqua, un enorme lago dove in certi punti l’altezza dell’acqua ha raggiunto addirittura i tre metri. Un disastro che ha coinvolto diverse aziende agricole, che attualmente non sanno neppure se riusciranno a coltivare i campi il prossimo anno”.

“Siamo grati a Confagricoltura Ferrara ed al Sindacato pensionati di Confagricoltura per il prezioso aiuto – dichiarano Antonella ed Alberto Negrini – questo contributo ci aiuterà a coprire parte dei costi che dovremo sostenere per riprendere la nostra attività di apicoltori”.

