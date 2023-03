CONFARTIGIANATO SOSTIENE LA BENEDETTO XIV

Durante una delle ultime partite casalinghe della Benedetto XIV c’è stata l’occasione di presentare davanti al pubblico della Milwaukee

Dinelli la collaborazione fra la società e Confartigianato. Infatti, abbiamo assistito ad un simbolico passaggio di palla tra Riccardo

Mantovani Vicesegretario Confartigianato Ferrara e Flavia Bandini AD di SAGOM TUBI in rappresentanza di tutte le aziende sponsor

della Benedetto a loro convenzionate. Il passaggio del pallone simboleggia l’importanza dell’unione e sottolinea quanto fare rete sia

importante, per fare canestro e centrare i propri obiettivi nel business così come nella vita.

Nella foto in mezzo il nostro vicepresidente Graziano Gallerani che ha invitato e organizzato questo momento importante, a sx Flavia

Bandini e a dx Riccardo Mantovani

