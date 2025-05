Confcommercio Ferrara lancia il progetto “80 per 80” – ottanta esempi virtuosi del Terziario da raccontare nel corso dei prossimi dodici mesi

In occasione degli 80 anni della Confcommercio nazionale al fianco delle imprese italiana (1945-2025) racconteremo nell’arco di un anno, 80 storie di imprese locali: esempi virtuosi di passione, innovazione e radicamento sul territorio. Un viaggio tra le eccellenze delle nostra economia locale per valorizzare Persone ed Idee. Infatti nel 2026 sarà Confcommercio Ferrara a celebrare i suoi primi 80 anni (1946-2026). Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara: “Siamo qui oggi per ribadire la centralità delle attività di vicinato nelle economie delle nostre comunità. Parlarne oggi e raccontare nei prossimi mesi (da maggio alla primavera dell’anno prossimo) le eccellenze imprenditoriali del nostro territorio, nuove imprese, imprese tradizionali, citare casi di studio virtuosi non è fine a se stesso ed a autocelebrare le realtà quanto piuttosto a rilevare e ribadire come le imprese del Commercio, Turismo, Servizi, Libere Professioni siano centrali anzi siano gli insostituibili per l’esistenza e lo sviluppo di una comunità nelle sue relazioni economiche, sociali ed umane. La chiamo la città di prossimità dove prodotti, servizi e relazioni si intrecciano in modo suggestivo e caratteristico, forse unico come in Italia.

Francesco Carità, assessore comunale al Commercio, Sport e Sviluppo Economico: “E’ un piacere partecipare a questa iniziativa che rilancia ulteriormente il ruolo centrale delle attività di vicinato che costituiscono un elemento integrante della vita della nostra comunità. Raccontare le esperienze virtuose di quanti tutti i giorni rilanciano le loro idee, progetti e sogni non solo arricchisce economicamente la nostra Ferrara, ma risulta qualcosa di molto più importante: è una forma di collante sociale e di relazione che va diffusa e valorizzata, ed anche il lavoro sui futuri hub urbani va in questa corretta direzione, d’intesa con le Associazioni di Categoria ed in particolare con gli amici di Confcommercio”

Daniele Garuti, presidente della Provincia di Ferrara: : “Gli 80 anni di Confcommercio, nazionale e di Ferrara, sono un traguardo molto importante perché rappresentano un patrimonio di idee, esperienza, mestieri e di sapere, di cui la nostra provincia può dirsi grata.E il fatto che questo ottantesimo si celebri con un’iniziativa con 80 esperienze imprenditoriali collegate a Confcommercio Ferrara, testimonia il radicamento di questa realtà associativa nel profondo tessuto imprenditoriale della nostra provincia.È con vero piacere, dunque, che a nome personale e della Provincia rivolgo a Confcommercio Ferrara le mie più sentite congratulazioni e l’augurio di continuare a rappresentare l’essenza dello spirito di impresa e di iniziativa, come è avvenuto in modo ininterrotto per tutti questi ottant’anni”.

Gianluca Galletti, presidente di Emilbanca, main sponsor del progetto: ““Siamo molto felici di essere al fianco di Confcommercio Ferrara in un momento così importante della loro storia. Perché ci accomuna un forte senso di responsabilità verso il territorio e la vicinanza ai suoi attori, dai commercianti che animano le nostre città alle tante realtà del Terzo Settore che ogni giorno si mettono al lavoro per il bene di tutti”, – ha dichiarato Galletti che ha aggiunto: “Abbiamo fatto lungo cammino assieme e davanti a noi abbiamo altrettanta strada da fare, mettendo assieme le forze, cooperando, per uno sviluppo economico e sociale sostenibile delle comunità di cui facciamo parte. Partendo dal sostenere e promuovere progetti così importanti come quelli che sono qui con noi oggi, a cui Confcommercio Ferrara ha deciso di dare visibilità”.

Davide Urban, direttore generale di Confcommercio Ferrara e coordinatore del progetto: “Le 80 storie spazieranno dunque su diversi comparti e canali di comunicazione: dalla carta stampata, ai social con foto, post ed interviste anche video. In questo tre ultimi anni Come Confcommercio Ferrara, lavorando in stretta e piena a collaborazione con il Presidente e la nostra Giunta ed il abbiamo decisamente ampliato la base associativa (oggi stiamo parlando tra tremila soci diretti e 5mila di Enasco) costituendo almeno due realtà rappresentative: Confcommercio Professioni Ferrara e Federazione Sport Confcommercio Ferrara. Tra poche ore poi lanceremo il coordinamento da cui prenderà forma Impresa Cultura Confcommercio che coordinerà il lavoro culturale delle tante realtà che operano sul nostro territorio cittadino e provinciale e che si muovono tra arte, cultura, editoria, cinema, intrattenimento, offerta museale e teatrale”

Presenti in sala alcune realtà del Terzo Settore che saranno al centro delle prossime interviste (che si realizzeranno dal mese corrente alla primavera del 2026 in occasione degli 80 anni della Confcommercio Ferrara): stiamo parlando della Sala da Te solidale (a Cento) e di un progetto sociale ed inclusivo sulla ristorazione in divenire con il supporto della Città del Ragazzo (a Ferrara).

Mi piace: Mi piace Caricamento...