Confcommercio…doppio appuntamento con il cibo salutare – il 31 ottobre nell’ambito del Ferrara Food Festival a Ferrara

Doppio appuntamento con il cibo salutare e di qualità all’interno della V^ edizione del Ferrara Food Festival in piazzetta Municipale il 31 ottobre. Il primo degli eventi in mattinata e dedicato al pane fresco in abbinamento con il salume ZIA ferrarese DE.C.O con l’intervento del nostro decano nel settore enogastronomico Alberto Succi (consigliere nazionale di Federcarni Confcommercio), Una mattinata che poi proseguirà più tardi con Antonio Di Benedetto, (maestro dei panificatori Confcommercio) che esplorerà il “Pane tra moda e nuove tendenze”: il pane con minore contenuto di sodio, o con più fibre, od ancora riprendendo vecchi grani ormai dimenticati, il pane per celiaci…”In definitiva un pane sempre più attento alle esigenze di salubrità per una società che cambia che chiede un’attenzione precisa alla salubrità, alle intolleranza ed allergie che la attraversano. “L’occasione del 31 ottobre – conferma il presidente provinciale Confcommercio, Marco Amelio – è un momento – qui all’interno della V^ edizione del Ferrara Food Festival – per ricordare il valore delle tradizioni e dell’identità. Oltre che l’occasione per ricordare, doverosamente, la figura di Romano Sergio Perdonati, decano dei panificatori Confcommercio e scomparso esattamente un anno fa, un ricordo indelebile per passione ed impegno”.

Gli eventi gastronomici marcati Confcommercio proseguono nel pomeriggio alle 16 con “Salutare: dalla intolleranze alimentari alla celiachia. Il Festival della sana alimentazione”. Un evento che rappresenterà per rimanere in tema gastronomico un piccolo antipasto di un evento promosso da Confcommercio e che. svilupperà la prossima primavera con eventi, dibattiti, cooking show tutti incentrati sulla salubrità dei cibi per una nuova cultura sana alimentazione.

Dopo i saluti del nostro direttore generale Davide Urban – “Un appuntamento fondamentale per dare corretta diffusione al tema della sana alimentazione come elemento culturale distintivo con importanti risvolti sul piano economico” ha spiegato – interverrà Andrea Ferrari (consigliere comunale a Ferrara e che ha presentato un interessante ordine del giorno che sensibilizza proprio sulla celiachia); a completare il panel dei relatori con la dr.ssa Renata Alleva, specialista in Scienza dell’Alimentazione. Toccherà poi alle mani esperte dello chef Filippo Venturi (che lavora alla pluripremiata pizzeria ME) il compito di dimostrare – piatti alla mano – come gusto e sana alimentazione possano andare tranquillamente a braccetto.

Filippo Venturi

