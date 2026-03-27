CONFERENZA PRE TEZENIS VERONA – SELLA CENTO

In vista della partita di domenica 29 marzo contro Tezenis Verona presso il Pala AGSM AIM, il coach Emanuele Di Paolantonio ha risposto alle domande sulla preparazione della partita presso il Confidence Hotel, Game Sponsor della partita.

Verona sta attraversando un ottimo periodo, con quattro vittorie consecutive e grande produzione offensiva: che partita dovrete giocare per provare a vincere e quale sarà il vostro piano difensivo per contenerli?

“Verona è l’ennesima squadra che affrontiamo costruita per vincere: è una squadra di taglia e profonda, che si è rinnovata con l’arrivo di Ramagli e Loro, una squadra di grandissimo talento. Sono anche la seconda miglior difesa del campionato per punti concessi. Visto il poco tempo a disposizione, dovremo preparare questa partita continuando a stare sulle nostre cose, cercando di fornire un’altra prova consistente come abbiamo fatto nelle ultime tre e farci trovare pronti se ci sarà l’occasione di portarne finalmente una a casa”.

Nonostante buone prestazioni, in questo momento mancano i risultati: come sta vivendo il gruppo questa fase e quanto è difficile restare concentrati senza raccogliere punti?

“Sicuramente è frustrante: i ragazzi sono molto amareggiati, perché lo sforzo che abbiamo prodotto nelle ultime tre partite purtroppo non ci ha portato risultati. Il gruppo continua comunque a lavorare sempre nella maniera giusta, i ragazzi ci tengono e sono concentrati. Ovviamente adesso siamo in una fase delicata, siamo un po’ nervosi e stanchi di perdere partite, ma l’unica strada è restare uniti e compatti per riuscire nel breve periodo a muovere la classifica”.

Si parla molto di salvezza evitando i play-out: sarebbe così drammatico giocarli? Che peso ha questo scenario nella testa della squadra?

“Oggi dobbiamo provare a salvarci, ma se ci riusciamo evitando i play-out è meglio, perché poi è sempre un terno al lotto, è un altro campionato che parte. Abbiamo avuto la capacità per trentuno partite di stare fuori dal gruppo delle quattro squadre che disputeranno i play-out, oggi siamo dentro e dobbiamo considerarlo come uno scenario possibile, ma non cambia la sostanza: dobbiamo centrare il nostro obiettivo che è la salvezza. Speriamo di riuscire a centrarlo in questo ultimo mese di campionato senza dover andare avanti, come lo scorso anno, altrimenti ci rimboccheremo le maniche e ci rimetteremo al lavoro per farlo in una fase successiva. Oggi però non dobbiamo pensare ai play-out o ad altro, ma solo partita dopo partita come stiamo facendo, per provare a vincerle tutte. Se non ci riusciremo, poi vedremo”.

Forlì vi ha superato in classifica: ti aspetti un testa a testa fino alla fine della stagione?

“Nell’ultimo periodo è stato questo e probabilmente sarà così, non so se riusciremo a coinvolgere altri in questa lotta ma l’obiettivo non cambia. Forlì è una squadra costruita per altro rispetto alla salvezza ma ci sono dentro dall’inizio proprio come noi. Oggi dobbiamo giocarcela con loro, non so se sarà un testa testa fino alla fine, guardiamo una partita alla volta. Il nostro obiettivo deve essere muovere la classifica, altrimenti saremo noi per forza a disputare i play-out”.

Dopo due partite molto intense in pochi giorni con Avellino e Brindisi e con un’altra sfida impegnativa alle porte con Verona: come sta la squadra dal punto di vista fisico?

“Delle partite così ravvicinate, con anche in mezzo un viaggio lungo, non ci hanno permesso di recuperare a pieno i vari acciacchi che avevamo, ma ci penseremo quando avremo il tempo di farlo; oggi dobbiamo stringere i denti e andare avanti”.

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