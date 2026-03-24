CONFERENZA STAMPA

PRE SELLA CENTO – VALTUR BRINDISI

In vista della partita casalinga di mercoledì 25 marzo contro Valtur Brindisi, il coach Emanuele Di Paolantonio ha risposto alle domande sulla preparazione della partita presso il Confidence Hotel, Game Sponsor della partita.

Come state dal punto di vista fisico, visto che avete battagliato per 50 minuti, in più c’è stato il lungo viaggio di ritorno?

“Sicuramente abbiamo bisogno di recuperare dal punto di vista energetico: avevamo già qualche situazione di acciacco, come Moretti che non è venuto con noi ad Avellino e Tanfoglio che è venuto ma si è scavigliato il giorno prima e ha giocato sul dolore; poi abbiamo avuto un paio di giocatori con crampi durante la partita e sicuramente in questo l’impegno ravvicinato non aiuta. Dovremo essere bravi a gestire le energie e il recupero come abbiamo fatto in tante altre occasioni per farci trovare pronti”.

Come stanno Moretti e Tanfoglio? Saranno disponibili per mercoledì?

“Tanfoglio ha già giocato quindi ci sarà sicuramente, stava un po’ peggio ovviamente dopo la partita avendo giocato sulla caviglia dolorante, ma sta facendo terapie ed è in gestione, recupererà. Moretti si è allenato anche ieri, sta facendo lavoro individuale e vediamo come risponde per tornare eventualmente in gruppo. Gli altri erano ovviamente sovraccarichi dall’utilizzo extra dato dai supplementari, però sono situazioni che dovremmo recuperare”.

Sabato come abbiamo detto siete andati al doppio overtime e la partita è stata veramente sempre in equilibrio, con qualche scintilla in più di Avellino in alcuni momenti e scintille di Cento in altri: cos’ha fatto la differenza alla fine per portarsi a casa i due punti?

“All’inizio abbiamo sicuramente pagato qualcosa, soprattutto in termini difensivi, perché nel primo quarto abbiamo attuato le stesse scelte che sono state fatte per i restanti tre quarti e i due overtime, ma con minore applicazione; questo ha permesso ad Avellino di avere più spazio e sono stati bravi a sfruttarlo e concretizzarlo, facendo 30 punti. Poi abbiamo registrato qualcosa in difesa, ma ripeto, non tanto a livello di scelte quanto nell’applicazione sul game plan: i ragazzi sono stati bravi a farlo con convinzione e questo ha pagato nel momento del break. Come ho detto nel post partita, anche rivedendola, noi abbiamo fatto un po’ fatica per 3 o 4 minuti in attacco, mentre Avellino ha fatto almeno quattro canestri da 3 punti di puro talento che hanno breakkato la partita e da lì è stata punto a punto fino al secondo overtime. Sicuramente la chiave è stata lì”.

Brindisi è una vera corazzata in piena lotta anche per il primo posto, cosa serve mercoledì per centrare una vera impresa?

“Serve ripetere le ultime due ottime prove che abbiamo fatto a Bologna ed Avellino, anche se non abbiamo trovato vittorie: dovremo ripeterle per tutti i 40 minuti, dal primo all’ultimo, approcciando però meglio rispetto ad Avellino, quello deve essere lo step in più. Dovremo essere solidi per tutta la partita, con il contributo di tutti i giocatori e con l’aiuto del pubblico in casa, provando per l’ennesima volta a battere una corazzata, perché oggi c’è bisogno di punti. È ancora tutto nelle nostre mani visti gli altri risultati, abbiamo bisogno muovere finalmente la classifica”.

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