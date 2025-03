Conferito il premio Mattia ai giovani organizzatori del torneo estivo di masi torello

L’associazione Mattia e i Suoi Amici ha deciso di conferire il Premio Mattia per l’edizione 2024 ai giovani organizzatori del torneo estivo tenutosi il 24 luglio 2024 a Masi Torello.

Una trentina di ragazzi si sono organizzati senza l’aiuto di adulti nella disputa di un torneo amatoriale che li ha visti coinvolti, loro provenienti da diverse realtà calcistiche.

Questa iniziativa è stata l’espressione dello sport come crescita educativa e spirito di aggregazione, e non ci potrebbe essere motivazione migliore per l’assegnazione del premio promosso dalla nostra associazione.

La consegna avverrà nella seconda parte del 2025 in luogo e data da destinarsi.

