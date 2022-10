CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO E “IL GUERCINO” DI CENTO ANCORA INSIEME

Si è effettuato l’incontro di presentazione del Progetto “S. e T. – Scuola e Territorio”, promosso da Confindustria Emilia Area Centro d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, destinato all’Istituto Comprensivo “Il Guercino” di Cento. Il progetto è attivo nell’istituto già da alcuni anni e continuerà il percorso per altri tre anni, grazie ad una convenzione tra la scuola e Confindustria Emilia Area Centro. Alla presenza di Tamara Labadze, responsabile formazione Confindustria Emilia Area centro, di Maruska Mollaroli referente ufficio Ferrara e di Anush Zihaey, di Urban Lab, responsabile dei laboratori di coding, della dirigente dell’Istituto, Anna Tassinari, della referente del progetto Susanna Tieghi e del coordinatore delle tecnologie Alessandro Pezzo, il progetto è stato presentato ad una rappresentanza della classe prima della scuola secondaria che ha aderito a questa innovativa progettazione per l’anno scolastico in corso. Il progetto proseguirà anche nel futuro e coinvolgerà anche le classi prime della scuola secondaria per il prossimo anno scolastico.

La collaborazione con Confindustria EAC consente un arricchimento alle attività che vedono impegnati gli alunni e le alunne: innanzitutto l’inserimento di attività di coding come parte del curricolo scolastico con la realizzazione di un progetto risolutivo di problematiche presentate; l’approfondimento delle lingue straniere con la presenza di un docente madrelingua inglese nel curricolo di base e varie attività di educazione civica con educatori esterni. Inoltre gli alunni e le alunne hanno la possibilità di due pomeriggi dedicati al metodo di studio e ad approfondimenti o esecuzione del lavoro da svolgere a casa. Confindustia EAC, nel corso degli anni di realizzazione del progetto, ha finanziato arredi scolastici comprensivi di armadietti e tablet. “Una scuola aperta al territorio e promotrice di una didattica laboratoriale ed inclusiva è una grande opportunità” sono le parole con cui la dirigente Anna Tassinari ha concluso l’incontro, ringraziando Confindustria Emilia Area Centro.

