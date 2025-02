CONGRESSO FDI CENTO, GUARALDI RICONFERMATO COORDINATORE – il video sul canale youtube

Si è tenuto sabato 15 il Congresso di Fratelli d’Italia Cento presieduto dal Senatore Alberto Balboni.

I lavori si sono aperti, nella sala Zarri gremita di ospiti, con i saluti istituzionali del Presidente della Provinciadi di Ferrrara Daniele Garuti e del Sindaco di Cento Edoardo Accorsi. Il Senatore Alberto Balboni ha poi fatto una relazione approfondita sulla situazione politica nazionale. I lavori sono continuati con l’intervento del Coordinatore del circolo centese Alessandro Guaraldi, delle realtà territoriali, dei Presidenti di Consulta, dei rappresentanti locali e provinciali di Gioventù Nazionale, dei gruppi politici e civici del territorio e infine dei Candidati al Coordinamento. Uno spazio importante è stato dedicato alla Capogruppo Francesca Caldarone e al Consigliere Marco Pettazzoni, che hanno analizzato nel dettaglio la situazione politica centese.

Dopo il termine dei lavori i tesserati di Fratelli d’Italia hanno votato il Coordinatore e i componenti del coordinamento.

Coordinatore Comunale è stato riconfermato il Consigliere e Vicepresidente della Provincia di Ferrrara Alessandro Guaraldi. I coordinatori eletti sono stati: La Capogruppo Francesca Caldarone, Il Consigliere comunale Marco Pettazzoni, Luca Parmeggiani, Diego Contri, Roberto Tassinari e infine Cesare Govoni riconfermato inoltre Presidente onorario del circolo Fratelli d’Italia Cento.

Il Coordinamento verrà poi completato con la nomina di altri 4 membri da parte del Coordinatore, arrivando alla quota prevista di 11 componenti come da regolamento.

” Siamo davvero emozionati del riscontro che abbiamo avuto dai tesserati e dai cittadini in questa giornata, vedere una Sala Zarri piena di persone è un bel segnale. Allo stesso tempo ci rendiamo conto di avere grandi responsabilità verso il territorio centese. Continueremo a lavorare con serietà, passione e concretezza come abbiamo sempre fatto, siamo pronti a creare la Cento del futuro che i cittadini ci chiedono a gran voce.” Concludono il Coordinatore e i componenti del coordinamento eletti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...