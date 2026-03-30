Conoscere la Borsa: al Meeting finale i vincitori della squadra d’istituto

Tre studenti della classe 4C dell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali si sono aggiudicati la gara d’istituto del progetto Conoscere la Borsa. La squadra vincitrice ha partecipato al Meeting finale del progetto, promosso dal Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio e delle Banche Territoriali, che premia i giovani distintisi durante l’anno scolastico 2025-2026 nel campo dell’educazione finanziaria.

Le squadre premiate complessivamente sono state sedici, provenienti da diverse città italiane: Cuneo, Salerno, Gorizia, Fabriano, Trento, Civitavecchia, Rieti, Fermo, Bologna, Jesi, Foligno, Cento, San Miniato, Viterbo, Volterra e Fano. In totale, 1.116 squadre hanno partecipato al progetto, confrontandosi anche con studenti di altri Paesi europei, tra cui Francia, Germania, Austria e Lussemburgo.

Il progetto prevede lezioni teoriche, tenute dai docenti Feduf, affiancate da esercitazioni pratiche. Attraverso una piattaforma digitale, gli studenti simulano reali operazioni di borsa, utilizzando quotazioni aggiornate e scambi virtuali. Ogni squadra dispone di un budget iniziale di 50.000 euro (virtuali) per sperimentare il funzionamento dei mercati finanziari. Le squadre con le migliori performance accedono alla finale nazionale e, nel caso della migliore in assoluto, anche alla finale europea.

La delegazione del nostro istituto ha inoltre partecipato a diverse attività formative e culturali: un corso sulla sicurezza digitale tenuto dal Responsabile della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Ravenna, Antonio Scodalupii; una visita al Campus universitario; la scoperta dei Musei Byron e del Risorgimento; una lezione di educazione finanziaria tenuta dal Vicedirettore Generale Vicario della Cassa di Ravenna.

Complimenti ai vincitori e ai docenti che seguono il progetto, in particolare alla prof.ssa Alice Draghetti, referente d’istituto.

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