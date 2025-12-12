  • Ven. Dic 12th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

CONSULTA DI CENTO: Ex Sim Bianca, “bonifica non chiarita, ARPAE ancora silente”

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Dic 12, 2025
Post letto da: 202

La Consulta Civica chiede con chiarezza che:

  1. ARPAE risponda senza ulteriori ritardi alla PEC del 21/11/2025, rendendo disponibili tutti i dati analitici completi sulla bonifica dell’area;
  2. vengano effettuate, se necessario, nuove indagini ambientali aggiornate, coerenti con l’uso residenziale previsto;
  3. la comunicazione istituzionale e giornalistica rappresenti integralmente il progetto, includendo il numero di alloggi e l’impatto reale dell’intervento;
  4. il confronto con i cittadini e con gli organismi di partecipazione non sia ridotto a un adempimento formale.

Le trasformazioni che incidono in modo permanente sul territorio e sulla salute delle persone non possono essere raccontate per slogan.
La comunità ha diritto a informazioni complete, verificabili e oneste.
Solo su questa base può esistere una vera partecipazione e una vera fiducia nelle istituzioni.

La Consulta Civica richiede inoltre che l’Amministrazione Comunale effettui tutti i controlli opportuni e dovuti sulla correttezza, con particolare riferimento agli adempimenti ambientali, urbanistici e procedurali, assumendo pienamente il proprio ruolo di garante dell’interesse pubblico prima di procedere con atti che comportino trasformazioni irreversibili del territorio.

Il Presidente della Consulta Civica di Cento-Penzale,

Lucio Russo.

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
Copparo (FE). Tentata truffa ad anziano sventata dai Carabinieri. Denunciate due persone.
Dic 12, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
“IL MONDO AL CONTRARIO” ARRIVA A FERRARA: NASCE IL “TEAM ESTENSE” A SOSTEGNO DEL GENERALE VANNACCI
Dic 12, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Dal 29 novembre  è in corso presso la sede di AVIS Comunale di Cento l’esposizione dei disegni dei vincitori delle 25 edizioni del Calendario Colori in Libertà. 
Dic 12, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca