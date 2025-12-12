CONSULTA DI CENTO: Ex Sim Bianca, “bonifica non chiarita, ARPAE ancora silente”

La Consulta Civica chiede con chiarezza che:

ARPAE risponda senza ulteriori ritardi alla PEC del 21/11/2025, rendendo disponibili tutti i dati analitici completi sulla bonifica dell’area; vengano effettuate, se necessario, nuove indagini ambientali aggiornate, coerenti con l’uso residenziale previsto; la comunicazione istituzionale e giornalistica rappresenti integralmente il progetto, includendo il numero di alloggi e l’impatto reale dell’intervento; il confronto con i cittadini e con gli organismi di partecipazione non sia ridotto a un adempimento formale.

Le trasformazioni che incidono in modo permanente sul territorio e sulla salute delle persone non possono essere raccontate per slogan.

La comunità ha diritto a informazioni complete, verificabili e oneste.

Solo su questa base può esistere una vera partecipazione e una vera fiducia nelle istituzioni.

La Consulta Civica richiede inoltre che l’Amministrazione Comunale effettui tutti i controlli opportuni e dovuti sulla correttezza, con particolare riferimento agli adempimenti ambientali, urbanistici e procedurali, assumendo pienamente il proprio ruolo di garante dell’interesse pubblico prima di procedere con atti che comportino trasformazioni irreversibili del territorio.

Il Presidente della Consulta Civica di Cento-Penzale,

Lucio Russo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...