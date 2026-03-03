CONSULTORI FAMILIARI DELLA PROVINCIA DI FERRARA:ACCESSO GRATUITO E DIRETTO (SENZA PRESCRIZIONE MEDICA)

Da questa settimana prende il via la riorganizzazione del modello consultoriale di tutta la provincia, dell’Azienda USL di Ferrara. La nuova organizzazione recepisce pienamente le direttive della DGR 620/2024.

L’obiettivo è chiaro: offrire una risposta multidisciplinare a chi cerca prevenzione e benessere e garantire al contempo l’accesso nei tempi adeguatiachi ha patologie.

Tra i cambiamenti più innovativi l’attivazione di uno sportello front office, con la presenza dell’ostetrica che garantisce come professionista sanitario l’accoglienza finalizzata alla lettura del bisogno e l’eventuale presa in carico. Si può contattare l’ostetrica presentandosi fisicamente ai consultori della provincia (libero accesso), telefonicamente per un primo triage (valutazione del bisogno) o scrivendo una mail se si hanno quesiti e richieste di orientamento.

Ecco i punti chiave del nuovo modello per le cittadine ferraresi:

COME ACCEDERE

L’accesso è diretto e gratuito, quindi senza la prescrizione del Medico di Medicina Generale, per le seguenti attività:

Contraccezione: Consulenza, scelta del metodo e prescrizione.

Consulenza, scelta del metodo e prescrizione. IST (Infezioni Sessualmente Trasmesse): Informazione, prevenzione e diagnosi precoce.

Informazione, prevenzione e diagnosi precoce. Sessualità: Consulenze per singoli e coppie sulle problematiche della sfera sessuale.

Consulenze per singoli e coppie sulle problematiche della sfera sessuale. Percorso Nascita e Preconcezione Consulenza Preconcezionale: Per chi pianifica una gravidanza e desidera valutare fattori di rischio o stili di vita. Gravidanza Fisiologica a gestione ostetrica. Gravidanza a gestione integrata Medico Ginecologo e Ostetrica. Post-Partum e Allattamento: Sostegno immediato alla neo-mamma e al neonato al Domicilio o presso gli ambulatori del Consultorio.

Prevenzione Oncologica e Fasi di Vita Screening Cervicale: Esecuzione di Pap-test e HPV-test, all’interno dei programmi regionali organizzati. Menopausa Fisiologica: Supporto ai cambiamenti ormonali e fisici (l’obiettivo è gestire qui la menopausa asintomatica o lieve.

Percorsi specifici Violenza di Genere e Sessuale: Accoglienza protetta, supporto psicologico e attivazione della rete di protezione per donne vittime di abuso. Spazio Giovani (13-25 anni) e Spazio Giovani Adulti (20-34 anni): Aree dedicate per rispondere ai bisogni specifici degli adolescenti e dei giovani adulti con massima riservatezza. Spazi Donne Immigrate (SDI): Mediazione culturale e accesso facilitato per garantire l’equità delle cure. Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG): Certificazione, supporto psicologico e accompagnamento nel percorso (Legge 194/78).



Nulla cambia rispetto al percorso di specialistica ginecologica ambulatoriale, al quale si potrà accedere – nei casi in cui il medico del Servizio Sanitario Nazionale lo ritenga necessario – con prescrizione medica e corresponsione del ticket, se dovuto.

SEDI, NUMERI DI TELEFONO PER IL TRIAGE E PRENOTAZIONI

FERRARA, Consultorio Ferrara

via Boschetto n. 29

Front office aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 16.30

Telefono 0532 235518 dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30

Email consultoriocentronord@ausl.fe.it

ARGENTA, Consultorio Argenta

via Nazionale Ponente 5/7

presso Ospedale Mazzolani Vandini

Front office aperto al pubblico il martedì e mercoledì dalle 12.00 alle 13.30

Telefono 0532 317924 – 0532 817421 il lunedì, martedì, mecoledì e venerdì dalle 12.30 alle 13.30

Email consultoriosud@ausl.fe.it

BONDENO, Consultorio Bondeno

Casa della Comunità di Bondeno

via Dazio n.113-118

Front office aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00

Telefono 0532 884283 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30

Email consultorioovest@ausl.fe.it

CENTO, Consultorio Cento

Ospedale SS.ma Annunziata

via Vicini n. 2

Front office aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 16.30

Telefono 051 6838431 dal lunedì al venerdì dalle 11.30 allle 13.30

Email consultorioovest@ausl.fe.it

CODIGORO, Consultorio Codigoro

Casa della Comunità di Codigoro

via Riviera Cavallotti n. 347

Front office aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00

Telefono 0533 729730 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30

Email consultorioest@ausl.fe.it

COMACCHIO, Consultorio Comacchio

Casa della Comunità di Comacchio

Via Felletti n. 8

Front office aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 16.30

Telefono 0533 310626 dal lunedì al venerdì dalle 11.30 allle 13.30

Email consultorioest@ausl.fe.it

COPPARO, Consultorio Copparo

Casa della Comunità Terre e Fiumi

via Roma n. 18

Front office aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00

Telefono 0532 879957 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30

Email consultoriocentronord@ausl.fe.it

PORTOMAGGIORE, Consultorio Portomaggiore

Casa della Comunità di Portomaggiore Ostellato

via De Amicis n. 22

Front office aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 16.30

Telefono 0532 817421 dal lunedì al venerdì dalle 11.30 allle 13.30

Email consultoriosud@ausl.fe.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...