Continua la collaborazione tra la Scuola Secondaria di primo grado Ferrante-Gonzaga di Guastalla e la casa editrice Freccia D’Oro di Cento

Continua per il quinto anno consecutivo la collaborazione tra la Scuola Secondaria di primo grado Ferrante-Gonzaga di Guastalla e la casa editrice Freccia D’Oro di Cento.E’ uscito oggi infatti il libro “Una scuola di giovani poeti” realizzato dalle classi seconde dell’anno scolastico 22/23; il progetto è curato dalla professoressa Maria Gloria Vezzani.Il libro presenta una corposa raccolta di poesie scritte dai giovani alunni e suddivise in tre sezioni: “Poesia sulla natura, versi ecologici e sostenibili”; “Poesia sull’amicizia nell’era social” e “Poesia dialettale o in lingua d’origine”, diverse sono infatti le poesie in lingue straniere a testimonianza di una piena integrazione fra gli alunni.

