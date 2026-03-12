  • Gio. Mar 12th, 2026

CONTRI (FDI): “Dopo mesi di incontri sembra che non ci siano soluzioni ai disagi creati dalla chiusura del Ponte Nuovo”

Mar 12, 2026
Ormai sono mesi che il Sindaco organizza incontri con la popolazione e le associazioni del territorio per preparare tutti ai disagi che la chiusura del ponte nuovo creerà.

Sono mesi che però nessuna soluzione per limitare questi problemi viene proposta: come al solito dovremo accettare gli eventi come si presenteranno senza che nessuno abbia tentato di mitigarli o ridurli anche solo parzialmente

I ritardi sui cantieri come teatro, immobile comunale, galleria Bonzagni, scuole di Casumaro ai quali il Sindaco Accorsi ci ha già abituato ci fanno pensare male, visto che ad oggi non è ancora fissata una data di inizio lavori. Senza valutare quante e quali difficoltà si verranno a creare per le aziende che dovranno organizzare orari di lavoro e trasporti per limitare i “danni”.

Il dubbio che anche questa volta ci possano essere qualche cosa di non previsto inizia a prendere sempre più corpo : Sindaco Accorsi siamo sicuri che sia tutto sotto controllo ? , siamo sicuri che anche questa volta non ci saranno intoppi?

Potremmo sbagliarci ma visti i precedenti chiederselo è lecito.

