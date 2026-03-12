CONTRI (FDI): “Dopo mesi di incontri sembra che non ci siano soluzioni ai disagi creati dalla chiusura del Ponte Nuovo”

Ormai sono mesi che il Sindaco organizza incontri con la popolazione e le associazioni del territorio per preparare tutti ai disagi che la chiusura del ponte nuovo creerà.

Sono mesi che però nessuna soluzione per limitare questi problemi viene proposta: come al solito dovremo accettare gli eventi come si presenteranno senza che nessuno abbia tentato di mitigarli o ridurli anche solo parzialmente

I ritardi sui cantieri come teatro, immobile comunale, galleria Bonzagni, scuole di Casumaro ai quali il Sindaco Accorsi ci ha già abituato ci fanno pensare male, visto che ad oggi non è ancora fissata una data di inizio lavori. Senza valutare quante e quali difficoltà si verranno a creare per le aziende che dovranno organizzare orari di lavoro e trasporti per limitare i “danni”.

Il dubbio che anche questa volta ci possano essere qualche cosa di non previsto inizia a prendere sempre più corpo : Sindaco Accorsi siamo sicuri che sia tutto sotto controllo ? , siamo sicuri che anche questa volta non ci saranno intoppi?

Potremmo sbagliarci ma visti i precedenti chiederselo è lecito.

