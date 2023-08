CONTROLLI ANTIDROGA IN ZONA G.A.D. AZIONE CONGIUNTA DI QUESTURA, CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA LOCALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI

In attuazione al piano disposto dalla Prefettura di Ferrara, nel pomeriggio di ieri 30 agosto

è scattato un nuovo intervento straordinario congiunto di tutte le Forze di Polizia finalizzato

al controllo dell’ordine e della sicurezza pubblica in zona G.A.D., nei parchi e negli spazi

verdi della città, aree queste dove si registrano le maggiori criticità legate alla potenziale

manifestazione di reati connessi in particolare allo spaccio di stupefacenti,

all’immigrazione clandestina, ai furti. Nel dettaglio 9 pattuglie e 18 fra agenti e militari della

Questura, del Corpo di Polizia Locale “Terre Estensi”, del Comando Provinciale dei

Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, hanno controllato, anche

con l’ausilio di una unità del Nucleo Cinofili della Polizia Locale, le zone a maggior rischio

di degrado della città, in particolare quelle ubicate nelle vie Porta Catena, Oroboni,

Cassoli, Ortigara, IV Novembre, e relative sottomura, p.le Castellina, p.le Giordano Bruno,

parco Coletta senza trascurare le aree nei pressi della stazione ferroviaria. L’attenzione

delle pattuglie delle Forze di polizia impiegate è stata allargata, oltre alle persone, anche

ad alcune attività commerciali site nei luoghi controllati, al fine di prevenire eventuali azioni

illecite. Sono state controllate e identificate complessivamente n.102 persone di cui n. 36

stranieri, n. 4 attività commerciali, 41 autoveicoli ed elevati verbali per violazioni al codice

della strada.

Nel corso delle attività interforze, sono stati sequestrati circa 8 grammi di hashish rinvenuti

abbandonati nelle zone ispezionate in vari involucri, grazie all’ausilio dell’unità cinofila

della polizia locale che per l’attività ha impiegato il pastore olandese Foras.

L’attività congiunta si inserisce nel quadro di una pianificata iniziativa che la Prefettura di

Ferrara ha concertato con tutte le Forze di polizia presenti sul territorio per garantire un

efficace presidio di legalità nei vari quartieri e nella periferia della città di Ferrara, operando

una sinergica attività di prevenzione sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti

e su altre manifestazioni di potenziale illegalità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...