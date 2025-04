Controlli in zona stazione a Cento: continua l’azione di prevenzione della Polizia Locale

Proseguono le attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Cento.



Questa settimana sono stati eseguiti controlli a campione nell’area della stazione delle corriere e in via Matteotti. Sono state impegnate due pattuglie per un totale di cinque agenti della Polizia Locale, che hanno proceduto all’identificazione di dieci cittadini. Tutti sono risultati in regola con i documenti.



L’Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza, Mario Pedaci, dichiara:”Questa attività è parte integrante del mantenimento dei buoni risultati già ottenuti con le altre attività svolte finora sulle aree più sensibili del centro storico cittadino. La sicurezza urbana è una priorità dell’amministrazione e le attività della Polizia Locale sono fondamentali per prevenire situazioni di disagio e rispondere concretamente alle segnalazioni dei cittadini. Continueremo con azioni mirate, soprattutto nelle aree più sensibili.”



Aggiunge il Sindaco, Edoardo Accorsi: “Continuiamo a garantire attenzione e presenza sul territorio, grazie all’impegno quotidiano della nostra Polizia Locale, in sinergia con le Forze dell’ordine, che ringrazio. È fondamentale che i cittadini e le cittadine si sentano tutelati e ascoltati. Questi controlli contribuiscono a mantenere alta l’attenzione sul territorio e a garantire una città sicura e vivibile per tutti”





