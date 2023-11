FERRARA: CONTINUANO I CONTROLLI INTERFORZE IN CITTA’ PER LA

PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA CRIMINILITA’ ANCHE NEI PRESSI

DELLE SCUOLE. NUOVA OPERAZIONE CONGIUNTA DELLA QUESTURA,

DEI CARABINIERI, DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA LOCALE.

In esecuzione del piano disposto dalla Prefettura di Ferrara, nella mattinata di ieri 22

novembre è scattato un nuovo intervento straordinario congiunto di tutte le Forze di Polizia

con l’obiettivo di potenziare l’attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità e

incrementare il coordinamento delle Forze di Polizia del territorio. Il servizio di controllo,

che ha interessato, in occasione dell’afflusso degli studenti, le aree prossime agli Istituti

Scolastici “Vittorio Bachelet” di via Bovelli e “Antonio Roiti” di via Leopardi, ha visto

impegnate 7 pattuglie e 15 fra agenti e militari della Questura, del Corpo di Polizia Locale

“Terre Estensi”, del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comando Provinciale della

Guardia di Finanza. Le attività sono state finalizzate a individuare situazioni di illegalità

poste in essere nelle immediate adiacenze dei citati plessi scolastici, con particolare

riferimento all’individuazione di soggetti che propongono agli studenti l’acquisto di

stupefacenti. Nel corso degli interventi di Polizia non sono state evidenziate particolari

situazioni di criticità. I controlli sono stati anche estesi in alcune aree cittadine, quali il

piazzale Giordano Bruno, via Cassoli, via Ortigara, piazzale Castellina, parco Coletta, via

Oroboni, via Porta Catena comprese le zone del Sottomura e del Palapalestre, con finalità

di prevenzione e repressione dei reati predatori e di contrasto al fenomeno dello spaccio

di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività sono state controllate complessivamente

n. 18 autovetture, n. 30 persone di cui n. 3 stranieri. Proprio nello svolgimento di

quest’ultima attività sono stati segnalati all’Autorità Prefettizia n. 2 soggetti, di cui n. 1

minore, per detenzione, al fine di uso personale, di 8,95 grammi di hashish. In più, grazie

all’infallibile fiuto dei due pastori tedeschi “Aaron e Chloe” dell’unità cinofila della Polizia

Locale si è proceduto al sequestro di grammi 6,59 di cocaina (occultati in 19 involucri a

forma di “paracadute”) scovati nascosti lungo il percorso ciclopedonale delle Mura di

Belvedere.

L’attività congiunta si inserisce nel quadro di una serie di iniziative che la Prefettura di

Ferrara ha inteso avviare all’unisono con tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, per

garantire, in modo trasversale, il necessario presidio di legalità nei vari quartieri della città

di Ferrara, operando una sinergica attività di prevenzione sul fenomeno dello spaccio di

sostanze stupefacenti e su altre manifestazioni di potenziale illegalità.







